Самый строгий день Великого поста: главные запреты Страстной пятницы 2025

Сегодня, 18 апреля, верующие вспоминают смерть и страдания Иисуса Христа, которого распяли на горе Голгофе. Страстная пятница считается самым строгим днем Великого поста.

В этот день верующие должны посвятить время молитвы и тишины и отказаться от пищи, пока в храмах не вынесут Плащаницу – изображение Сына Божьего. Что нельзя делать в Страстную пятницу – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Страстную пятницу

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует есть рыбу, мясо, яйца и молочные продукты, потому что до сих пор продолжается Великий пост.

Нельзя потреблять пищу, пока не вынесут Плащаницу.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти.

Не стоит заниматься любыми домашними делами, в частности стиркой и уборкой.

Не следует рубить дрова и пользоваться топором.

Нельзя брать в руки острые предметы.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не стоит пить алкогольные напитки.

Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и желать другим зла.

Нельзя ссориться и спорить с близкими.

Не рекомендуется развлекаться, веселиться и устраивать громкие празднования.

Страстная пятница 2025 / Фото Freepik

Народные приметы Страстной пятницы