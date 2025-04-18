18 апреля, 05:30
Самый строгий день Великого поста: главные запреты Страстной пятницы 2025
Основні тези
- Страстная пятница считается самым строгим днем Великого поста.
- В этот день запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, домашними делами, употреблять пищу животного происхождения, стричь волосы и ногти, пить алкоголь и ссориться.
Сегодня, 18 апреля, верующие вспоминают смерть и страдания Иисуса Христа, которого распяли на горе Голгофе. Страстная пятница считается самым строгим днем Великого поста.
В этот день верующие должны посвятить время молитвы и тишины и отказаться от пищи, пока в храмах не вынесут Плащаницу – изображение Сына Божьего. Что нельзя делать в Страстную пятницу – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в Страстную пятницу
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует есть рыбу, мясо, яйца и молочные продукты, потому что до сих пор продолжается Великий пост.
- Нельзя потреблять пищу, пока не вынесут Плащаницу.
- Не рекомендуется стричь волосы и ногти.
- Не стоит заниматься любыми домашними делами, в частности стиркой и уборкой.
- Не следует рубить дрова и пользоваться топором.
- Нельзя брать в руки острые предметы.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Не стоит пить алкогольные напитки.
- Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и желать другим зла.
- Нельзя ссориться и спорить с близкими.
- Не рекомендуется развлекаться, веселиться и устраивать громкие празднования.
Народные приметы Страстной пятницы
- Если сегодня посадить дерево или посеять культуры, то в этом году будет неурожай.
- Если на небе хорошо видны звезды, то летом стоит ожидать обильного урожая.
- Если в Страстную пятницу пойдет дождь, то такая же погода будет и весной.
- Если на улице пасмурная погода, то огород будет в сорняках.
- Если услышите гром в Страстную пятницу, то ожидайте хороший урожай зерновых.
- Если сегодня пренебрежительно относиться к земле, то святые отвернутся от вас на весь год.
- Если в Страстную пятницу радоваться и веселиться, то тогда год пройдет в слезах и страданиях.
- Если сегодня освятить кольцо в церкви, то украшение защитит от всех болезней.