Можно ли печь паски в Страстную пятницу: запомните это

Накануне Пасхи хозяйки активно занимаются приготовлением праздничного стола. Так, женщины красят яйца, разрисовывают писанки и готовят паски.

Впрочем, сегодня, 18 апреля верующие отмечают Страстную пятницу, которая напоминает о страшных муках Иисуса Христа на горе Голгофе. Можно ли печь паски в этот день – рассказывает LifeStyle24.

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Можно ли печь паски в Страстную пятницу

В Страстную пятницу верующие вспоминают, как Сын Божий претерпел страдания. Его распяли между двумя преступниками, ведь тогда такую кару назначали только разбойникам и убийцам. Люди, которых приговаривали к распятию, испытывали страшную физическую боль, ведь каждая часть тела страдала от ужасных мук и невыносимой жажды. Но боль Христа была не только телесной, но и духовной, поскольку Спасителя унижали и высмеивали. Несмотря на это, во время распятия Он молился за своих мучителей, сказав: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают".

В этот день верующие молятся и придерживаются особенно строгого поста, не употребляя пищу до момента, пока в церквях не вынесут Плащаницу – изображение Иисуса Христа. Кроме этого, принято воздерживаться от любой домашней работы, в частности выпекания пасок. Ведь все приготовления надо было завершить в Чистый четверг. Однако разрешается их продолжить в Великую субботу, накануне Пасхи.

Паски на Пасху 2025 / Фото Freepik

Зачем есть 12 пасок на Пасху

Число 12 ассоциируется с количеством месяцев в году, поэтому означает завершенность. В то же время столько же было учеников у Иисуса Христа, что также имеет особый символизм.

По традиции, если девушка хочет выйти замуж в течение года, то ей стоит попробовать на Пасху 12 пасок, сделанных 12 различными хозяйками. Наши предки верили, что так можно привлечь суженого в ближайшее время. По народным поверьям, каждая хозяйка передает часть своей женской силы и семейного счастья молодой девушке.