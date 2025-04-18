Втім, сьогодні, 18 квітня віряни відзначають Страсну п'ятницю, яка нагадує про страшні муки Ісуса Христа на горі Голгофі. Чи можна пекти паску в цей день – розповідає LifeStyle24.

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Чи можна пекти паску в Страсну п'ятницю

У Страсну п'ятницю віряни згадують, як Син Божий зазнав страждань. Його розіп'яли між двома злочинцями, адже тоді таку кару призначали лише розбійникам та вбивцям. Люди, яких засуджували до розп'яття, зазнавали страшного фізичного болю, адже кожна частина тіла страждала від жахливих мук і нестерпної спраги. Та біль Христа був не лише тілесним, а й духовним, оскільки Спасителя принижували та висміювали. Попри це, під час розп'яття Він молився за своїх мучителів, промовивши: "Отче, прости їм, бо не знають, що роблять".

У цей день віряни моляться та дотримуються особливо суворого посту, не вживаючи їжу до моменту, поки в церквах не винесуть Плащаницю – зображення Ісуса Христа. Крім цього, заведено утримуватися від будь-якої хатньої роботи, зокрема випікання пасок. Адже всі приготування треба було завершити у Чистий четвер. Однак дозволяється їх продовжити у Велику суботу, напередодні Великодня.

Паска на Великдень 2025 / Фото Freepik

Навіщо їсти 12 пасок на Великдень

Число 12 асоціюється з кількістю місяців у році, тому означає завершеність. Водночас стільки ж було учнів в Ісуса Христа, що також має особливий символізм.

За традицією, якщо дівчина хоче вийти заміж протягом року, то їй варто скуштувати на Великдень 12 пасок, зроблених 12 різними господинями. Наші пращури вірили, що так можна привабити судженого найближчим часом. За народними повір'ями, кожна господиня передає частину своєї жіночої сили та родинного щастя молодій дівчині.