Что означает свеча на могиле: запомните это

В разных культурах мира зажженная свеча считается особым символом, сопровождающим человека в важные духовные моменты. В частности, во время молитвы или в памятные дни.

Обычно верующие ставят свечи в храмах, дома или на могилах, чтобы обратиться к высшим силам или сохранить память о тех, кого уже нет рядом. Особенно глубокое значение имеет пламя, которое горит на кладбище. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что означает свеча на могиле

Прежде всего свеча является символом молитвы и веры в Бога. В христианской традиции огонь символизирует присутствие Господа в жизни христианина. Поэтому зажигая свечу, верующие просят Всевышнего о милости для покойного, его прощение и покой в Царстве Небесном.

В то же время свеча также ассоциируется с выражениями уважения и любви. Она напоминает, что душа умершего не забыта, а живет в сердцах и мыслях живых. В связи с этим, существует традиция чтить память покойников в годовщину смерти, поминальные дни или Проводное воскресенье. Ведь тогда семья объединяется в молитве, а пламя свечи становится символом благодарности за прожитую жизнь.

Что означает свеча / Фото Freepik

Что будет, если поставить свечу за упокой живого

Если человек поставит свечу за упокой еще живого, то ничего страшного не произойдет. Ведь этот церковный атрибут не имеет никакой магической силы, а потому просто теряет свой символический смысл. В то же время народные суеверия о том, что такая свеча якобы притягивает зло или навлекает смерть, не являются научно подтвержденными. Православная Церковь Украины не признает свечу инструментом магии, а вместо этого – лишь символом веры.

Впрочем, если вы узнали, что кто-то поставил за вас такую свечу, то не стоит паниковать. В таком случае следует помолиться за себя и того, кто это сделал.