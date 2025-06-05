5 июня, 10:25
Уже совсем скоро наступит Троица 2025: что нельзя делать в этот праздник
Основні тези
- На Троицу 2025 года запрещается заниматься рукоделием, купаться в водоемах и прочее.
- Народные приметы на Троицу: травы, собранные в этот день, имеют лечебные свойства, а березовая ветка оберегает от нечистой силы.
В этом году 8 июня украинцы будут праздновать Зеленые праздники. В эти дни люди придерживаются важных запретов, поскольку не хотят притянуть невзгоды в дом.
Обычно Троица приходится на 50-й день после Воскресения Христова. О запретах этого дня – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать на Троицу 2025
- Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Не стоит брать в руки острые предметы, среди которых нож, серп, топор и ножницы.
- Не рекомендуется купаться в водоемах.
- Не следует спорить, ссориться и ругаться.
- Нельзя стричь волосы и ногти.
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует обижать близких людей и рассказывать чужие секреты.
- Не рекомендуется работать на земле или огороде.
- Нельзя жениться и справлять свадьбы.
- Не стоит идти в лес или в поле в одиночку.
- Не следует водить скот в лес.
- Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.
Народные приметы на Троицу 2025 года
- Если собрать в Зеленые праздники травы, то ими можно лечиться весь год.
- Если забрать домой березовую ветку, то она будет оберегать от нечистой силы.
- Если увидите на небе радугу, то этот год принесет счастье.
- Если сегодня пойдет дождь, то летом будет хорошая погода.
- Если на улице жарко, ожидайте сухого лета.
- Если собрать цветы в поле, то они принесут здоровье в семью.
- Если на улице солнечно, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если умыться росой на Троицу, то можно сохранить красоту и молодость.
- Если сегодня искупаться в водоеме, то существует высокий риск утонуть.