На грани забвения: 9 украинских фамилий, которые могут скоро исчезнуть
- В Украине исчезают редкие фамилии.
- Среди них: Бартко, Головийчук и другие.
В Украине постепенно исчезают редкие фамилии. Когда-то они были распространены в разных регионах страны и могли многое рассказать о своих носителях.
LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает подробнее о родовых именах, которые находятся на грани исчезновения. Эти фамилии нечасто услышишь в современном мире.
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Подборка украинских фамилий, которые постепенно исчезают
Обычно фамилии хранят память о предках, их профессию, место жительства или даже особенности характера. В Украине родовые имена издавна были носителями местных традиций и языковых особенностей. Однако по словам Юлиана Редько, наблюдается постепенное исчезновение некоторых фамилий. Вероятно, это связано с уменьшением численности семей и отсутствием потомков мужского пола, которые передавали бы родовое имя дальше своим детям. В то же время причина может быть в эмиграции многих украинцев за границу или же в современной тенденции к изменению фамилий в браках или по личным причинам.
Среди родовых имен, которые исчезают:
- Бартко – 836 владельцев.
- Головийчук – 181 украинец.
- Шпаговой – не осталось представителей.
- Цимбаленко – 1008 носителей.
- Федущенко – не осталось владельцев.
- Сидорикевич – не осталось носителей.
- Завийчук – не осталось украинцев, которые бы имели такую фамилию.
- Чабанюкевич – не осталось владельцев.
- Писарчук – 863 представителя.
Какие старинные фамилии остались только в Украине
В Украине до сих пор можно встретить фамилии, которые невозможно услышать нигде в мире. Эти родовые имена рассказывают о профессии или характере наших предков. К таким украинским фамилиям относятся:
- Затуливитер – 374 носителя.
- Вырвикишка – 75 владельцев.
- Несвятипаска – 109 представителей.
- Нагнибида – 495 украинцев.
- Перебийнис – 1194 носители.
- Майборода – 6529 владельцев.
В древности ими могли похвастаться казаки, которые любили шутить и создавать на основе юмора родовые имена. Что интересно, такие фамилии не услышишь ни в одной другой стране мира.