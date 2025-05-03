На грани забвения: 9 украинских фамилий, которые могут скоро исчезнуть

В Украине постепенно исчезают редкие фамилии. Когда-то они были распространены в разных регионах страны и могли многое рассказать о своих носителях.

LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает подробнее о родовых именах, которые находятся на грани исчезновения. Эти фамилии нечасто услышишь в современном мире.

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Подборка украинских фамилий, которые постепенно исчезают

Обычно фамилии хранят память о предках, их профессию, место жительства или даже особенности характера. В Украине родовые имена издавна были носителями местных традиций и языковых особенностей. Однако по словам Юлиана Редько, наблюдается постепенное исчезновение некоторых фамилий. Вероятно, это связано с уменьшением численности семей и отсутствием потомков мужского пола, которые передавали бы родовое имя дальше своим детям. В то же время причина может быть в эмиграции многих украинцев за границу или же в современной тенденции к изменению фамилий в браках или по личным причинам.

Среди родовых имен, которые исчезают:

Бартко – 836 владельцев.

Головийчук – 181 украинец.

Шпаговой – не осталось представителей.

Цимбаленко – 1008 носителей.

Федущенко – не осталось владельцев.

Сидорикевич – не осталось носителей.

Завийчук – не осталось украинцев, которые бы имели такую фамилию.

Чабанюкевич – не осталось владельцев.

Писарчук – 863 представителя.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Какие старинные фамилии остались только в Украине

В Украине до сих пор можно встретить фамилии, которые невозможно услышать нигде в мире. Эти родовые имена рассказывают о профессии или характере наших предков. К таким украинским фамилиям относятся:

Затуливитер – 374 носителя.

Вырвикишка – 75 владельцев.

Несвятипаска – 109 представителей.

Нагнибида – 495 украинцев.

Перебийнис – 1194 носители.

Майборода – 6529 владельцев.

В древности ими могли похвастаться казаки, которые любили шутить и создавать на основе юмора родовые имена. Что интересно, такие фамилии не услышишь ни в одной другой стране мира.