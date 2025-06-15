Принадлежали любителям поесть: 19 украинских фамилий, которые связаны с едой

Немало украинских фамилий образовалось в быту. Так, если человек любил готовить и вкусно поесть, то получал соответствующее родовое имя.

Большинство из этих фамилий связаны с названиями блюд. Об этом подробнее рассказывает – LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" украинского языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий, связанных с едой

В древности фамилии формировали учитывая различные фактора. В частности, много родовых имен наши предки образовывали на основе черт характера, рода деятельности, определенных привычек и предпочтений человека. Что интересно, предки, которые отличались особой страстью к еде, любили готовить различные блюда и угощать ими других, могли похвастаться "вкусными" фамилиями. Среди них:

Борщ – 5052 носителя.

Брюхань – 157 владельцев.

Булка – 1056 представителей.

Вареница – 812 украинцев.

Жовтобрюх – 730 носителей.

Лакомый – 65 владельцев.

Ласый – 41 представитель.

Малай – 1203 украинца.

Масло – 2012 носителей.

Молоко – 90 владельцев.

Напха – 24 представителя.

Пузач – 164 украинца.

Сало – 4387 носителей.

Скороед – 16 владельцев.

Смакула – 224 представителя.

Трипуз – 62 украинца.

Череватый – 603 носителя.

Черевуха – 10 владельцев.

Юшка – 38 представителей.

Фамилии, связанные с едой / Фото Freepik

Редкие шуточные фамилии

В Украине насчитывается всего 103 носителя редкой шутливой фамилии Подкуймуха. В основном они живут во Львовской области. Эта фамилия также упоминается среди тех, кто жил во времена Первой мировой войны, Второй мировой войны и Голодомора.

Кроме этого, сейчас известно о 1787 носителей фамилии Верещака, проживающих в Украине. Однако больше всего владельцев этого родового имени живет в Полтавской и Харьковской областях. Фамилия Верещака упоминается среди представителей шляхты Речи Посполитой, старшины Гетманщины, православного духовенства и репрессированных. Также это родовое имя можно увидеть в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.