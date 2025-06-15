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15 июня, 11:37
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Принадлежали любителям поесть: 19 украинских фамилий, которые связаны с едой

Влада Пономарева
Основні тези
  • Многие украинские фамилии образованы от названий блюд.

  • В частности: Борщ, Булка, Вареница, Сало.

     

Немало украинских фамилий образовалось в быту. Так, если человек любил готовить и вкусно поесть, то получал соответствующее родовое имя.

Большинство из этих фамилий связаны с названиями блюд. Об этом подробнее рассказывает – LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" украинского языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий, связанных с едой

В древности фамилии формировали учитывая различные фактора. В частности, много родовых имен наши предки образовывали на основе черт характера, рода деятельности, определенных привычек и предпочтений человека. Что интересно, предки, которые отличались особой страстью к еде, любили готовить различные блюда и угощать ими других, могли похвастаться "вкусными" фамилиями. Среди них:

  • Борщ – 5052 носителя.
  • Брюхань – 157 владельцев.
  • Булка – 1056 представителей.
  • Вареница – 812 украинцев.
  • Жовтобрюх – 730 носителей.
  • Лакомый – 65 владельцев.
  • Ласый – 41 представитель.
  • Малай – 1203 украинца.
  • Масло – 2012 носителей.
  • Молоко – 90 владельцев.
  • Напха – 24 представителя.
  • Пузач – 164 украинца.
  • Сало – 4387 носителей.
  • Скороед – 16 владельцев.
  • Смакула – 224 представителя.
  • Трипуз – 62 украинца.
  • Череватый – 603 носителя.
  • Черевуха – 10 владельцев.
  • Юшка – 38 представителей.

Фамилии, связанные с едой / Фото Freepik

Редкие шуточные фамилии

В Украине насчитывается всего 103 носителя редкой шутливой фамилии Подкуймуха. В основном они живут во Львовской области. Эта фамилия также упоминается среди тех, кто жил во времена Первой мировой войны, Второй мировой войны и Голодомора.

Кроме этого, сейчас известно о 1787 носителей фамилии Верещака, проживающих в Украине. Однако больше всего владельцев этого родового имени живет в Полтавской и Харьковской областях. Фамилия Верещака упоминается среди представителей шляхты Речи Посполитой, старшины Гетманщины, православного духовенства и репрессированных. Также это родовое имя можно увидеть в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.