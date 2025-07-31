Несколько веков назад люди верили, что смешная фамилия может защитить человека от невзгод. Более того, забавные родовые имена служили оберегами от зла, поэтому раньше часто звучали среди наших предков.

Впрочем, в современном мире такие фамилии считаются редкими. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогический ресурс "Родные".

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Какие украинские фамилии похожи на матерные слова?

Владельцем оскорбительных фамилий часто становился в древности именно тот, кто получал различные прозвища в детстве. Многие люди впоследствии меняли свои родовые имена на другие, ведь не хотели стать причиной для смеха. Однако все же часть забавных фамилий сохранилась до наших дней. Сейчас их можно услышать почти во всех областях Украины. Среди украинских фамилий, которые похожи на ругань:

Бздюлева – известно лишь об 1 носителе этого родового имени.

Стервоедова – считается очень редким, ведь насчитывается только 1 носитель такой фамилии.

Хуессу – им может похвастаться 1 украинец.

Дурунда – в Украине проживают 225 носителей этого родового имени.

Пиструил – 11 владельцев такой необычной фамилии.

Бесовский – сейчас известно о 30 носителях этого уникального родового имени.

Шмаровоз – такая фамилия является одним из самых распространенных в этой подборке, ведь его имеют 363 человека.

Срайчук – 30 носителей этого родового имени.

Йолопенко – только 3 человека имеют такую фамилию.

Дуракова – ею может похвастаться 223 украинца.

Фамилии, которые похожи на ругательства / Фото Freepik

Как звучат самые смешные фамилии в Украине?

Наши предки образовывали забавные фамилии учитывая профессию, черты характера или место жительства людей. Вероятно, эти смешные родовые имена могли принадлежать казакам. К самым забавным фамилиям относятся: