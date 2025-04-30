Самый мистический праздник года: значение и обряды Вальпургиевой ночи 2025

Вальпургиева ночь – одна из самых мистических ночей в году, отмечаемая с 30 апреля на 1 мая. Ее корни уходят в дохристианские времена, когда у многих европейских народов именно в это время года отмечали праздник весны и пробуждения природы.

В ночь на первое мая, по поверьям, духи и ведьмы собираются на холмах и вершинах, чтобы устроить шабаш. Подробнее о Вальпургиевой ночи – рассказывает LifeStyle24.

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Вальпургиева ночь: история праздника

Праздник Вальпурга родилась около 710 года в английском Девоншире. В десятилетнем возрасте ее отдали на воспитание в монастырь Уимборн, где она провела 26 лет. После смерти отца Вальпурга приняла монашеский постриг. Через некоторое время святой Бонифаций пригласил святую присоединиться к миссионерскому делу в Германии, на что она согласилась. Сначала женщина жила в монастыре в Таубербишофсгайме, а затем возглавила женскую общину в Хайденхайме.

Также известно, что святая имела дар чудотворения. Что интересно, по одной из легенд Вальпурга во время переправы через Ла-Манш Вальпурга смогла унять бурю. С тех пор ее начали считать покровительницей моряков. Кроме этого, женщина исцеляла больных людей и никогда не отказывала в помощи нуждающимся. Святая умерла около 780 года.

Вальпургиева ночь 2025 / Фото Freepik

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Обряды Вальпургиевой ночи

В древности верили, что именно в эту ночь граница между мирами живых и мертвых исчезает, а природа пробуждается. Традиционно на Вальпургиеву ночь предки разжигали большие костры на холмах. Для предков пламя символизировало защиту от злых духов и очищение, именно поэтому вокруг огня обычно танцевали и развлекались.

В то же время, чтобы отпугнуть нечистую силу, люди рассыпали соль на пороге и зажигали факелы или свечи в доме. Кроме этого, считалось, что Вальпургиева ночь имеет особую силу, именно поэтому девушки традиционно гадали на любовь. Молодые женщины стремились увидеть во сне своего будущего мужа, из-за чего выполняли разнообразные ритуалы. В частности, с использованием расчески или зеркала, проговаривая особые слова перед тем как лечь спать. К тому же девушки умывались росой, чтобы привлечь красоту и здоровье, и выпивали воду из колодца утром, чтобы скорее забеременеть.