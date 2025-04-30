У ніч на перше травня, за повір'ями, духи та відьми збираються на горбах і вершинах, щоб влаштувати шабаш. Детальніше про Вальпургієву ніч – розповідає LifeStyle24.

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Вальпургієва ніч: історія свята

Свята Вальпурга народилася близько 710 року в англійському Девонширі. У десятирічному віці її віддали на виховання в монастир Вімборн, де вона провела 26 років. Після смерті батька Вальпурга прийняла чернечий постриг. Через деякий час святий Боніфацій запросив святу приєднатися до місіонерської справи в Німеччині, на що вона погодилася. Спершу жінка жила в монастирі в Таубербішофсгаймі, а згодом очолила жіночу громаду в Хайденхаймі.

Також відомо, що свята мала дар чудотворення. Що цікаво, за однією з легенд Вальпурга під час переправи через Ла-Манш Вальпурга змогла вгамувати бурю. Відтоді її почали вважати покровителькою моряків. Крім цього, жінка зцілювала хворих людей та ніколи не відмовляла у допомозі нужденним. Свята померла близько 780 року.

Вальпургієва ніч 2025 / Фото Freepik

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Обряди Вальпургієвої ночі

У давнину вірили, що саме в цю ніч межа між світами живих і мертвих зникає, а природа пробуджується. Традиційно на Вальпургієву ніч предки розпалювали великі вогнища на пагорбах. Для пращурів полум'я символізувало захист від злих духів та очищення, саме тому навколо вогню зазвичай танцювали та розважалися.

Водночас, щоб відлякати нечисту силу, люди розсипали сіль на порозі та запалювали факели або свічки в оселі. Крім цього, вважалося, що Вальпургієва ніч має особливу силу, саме тому дівчата традиційно ворожили на кохання. Молоді жінки прагнули побачити уві сні свого майбутнього чоловіка, через що виконували різноманітні ритуали. Зокрема, з використанням гребінця або дзеркала, промовляючи особливі слова перед тим як лягти спати. До того ж дівчата вмивалися росою, щоб привабити красу й здоров'я, та випивали воду з колодязя вранці, щоб скоріше завагітніти.