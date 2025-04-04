Когда заканчивается Великий пост в 2025 году: точная дата по новому календарю

3 марта начался Великий пост, который предшествует величайшему христианскому празднику Пасхе. Обычно он длится в течение 48 дней, во время которых верующие придерживаются строгих правил.

Так, христиане должны посвятить время молитвам, отказаться от развлечений и воздержаться от употребления продуктов животного происхождения. Когда завершается Великий пост в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

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Когда завершается Великий пост 2025 года

Завершение Великого поста традиционно приходится на Страстную субботу. Этот день является особенно важным для верующих, ведь он символизирует конец строгих пищевых ограничений и духовного очищения. В 2025 году верующие прекратят поститься 19 апреля, накануне Воскресения Христова.

Традиционно, в этот день люди готовят праздничные корзины, выпекают куличи и красят пасхальные яйца. Кроме этого, верующие вспоминают, как тело Иисуса Христа лежало в гробу, пока Его душа находилась в аду для спасения душ умерших. Также христиане уделяют время благотворительности и помогают бедным и нуждающимся.

Великий пост 2025 / Фото Freepik

За что постятся в разные дни недели

Понедельник посвящен ангелам-хранителям, поэтому некоторые христиане постятся в этот день. В это время принято заниматься добрыми делами и молиться, чтобы очиститься духовно.

В то же время в среду верующие вспоминают, как Иуда Искариот предал Иисуса Христа за 30 сребреников. В связи с этим, христиане традиционно воздерживаются от мясных и молочных продуктов, а во время больших постов – употребляют только сырые овощи и фрукты без добавления масла.

Также христиане постятся в пятницу. Этот день считается важнейшим, поскольку напоминает о распятии Иисуса Христа на горе Голгофе. В пятницу верующие вспоминают муки Спасителя и Его жертву ради людей, поэтому придерживаются особенно строгих ограничений в еде.