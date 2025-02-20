Как настроиться на Великий пост 2025: важные советы от священника

Вскоре начнется Великий пост. Для многих людей важно подготовиться к нему не только физически, но и морально.

В течение 48 дней люди будут иметь возможность пересмотреть свои привычки и сосредоточиться на духовном развитии. Как настроиться на Великий пост – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Константина Марченко, настоятеля Жидычинского Свято-Николаевского монастыря.

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Как подготовиться к Великому посту 2025

По словам архимандрита Константина Марченко, верующим стоит осознать истинный смысл поста. Христианам следует не просто отказаться от потребления определенных продуктов, но и очистить собственные мысли и посвятить время молитве и добрым делам. К тому же людям надо избавиться от негатива и наладить отношения с близкими.

В то же время для того, чтобы организм легче перенес изменения в рационе, важно постепенно менять пищевые привычки. Настоятель монастыря заверил, что людям стоит оценить свое состояние здоровья и понять, не навредит ли пост человеку. Не следует превращать его в строгую диету, поскольку самое главное – работа над своим внутренним состоянием.

Это период, когда мы как люди, которые имеют в себе достоинство, не гордость, а именно достоинство, должны задать себе вопрос: А я могу пожить без мяса? А я могу пожить без молочного? Без лишнего веселья? Без кофе? Могу или не могу?

– заметил священник.

Важно отметить, что духовное очищение предполагает также отказ от негативных мыслей, споров и плохих привычек. Людям стоит обратить внимание на те вещи, от которых воздержаться будет очень трудно. Для кого-то это могут быть сладости, а кому-то сложно отказаться от курения или алкоголя. Однако верующим надо научиться работать со своими зависимостями, чтобы пост принес хороший результат.

Вы должны, зная свои проблемы, зная свои особенности и склонности, сделать акцент на самые большие свои проблемы. И если мы хотим какого-то результата от поста, надо найти этот недостаток, эту склонность и работать с ней,

– объяснил Константин Марченко.

Когда начинается Великий пост в 2025 году

Великий пост всегда начинается за семь недель до Воскресения Господня, а именно в понедельник, а заканчивается в субботу. Он ежегодно приходится на разные даты, ведь зависит от дня празднования Пасхи.

Воскресение Христово в этом году будут отмечать 20 апреля. В то же время Великий пост стартует 3 марта, а завершится 19 апреля.