"Не я бью – верба бьет": главные традиции и запреты на Вербное воскресенье 2025

Сегодня, 13 апреля, украинцы празднуют Вербное воскресенье. В этот день люди придерживаются определенных обычаев и запретов, чтобы не навлечь невзгод.

С Вербного воскресенья начинается последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе. Что интересно, в Вербницу верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим. Именно тогда народ обрадовался появлению Иисуса и бросал Ему пальмовые ветви под ноги, рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Уже совсем скоро наступит Вербное воскресенье 2025: самые красивые картинки-поздравления

Традиции Вербного воскресенья

В этот день христиане традиционно украшают ивовые веточки разнообразными лентами и декоративными птицами. Затем верующие идут в церковь, чтобы помолиться и освятить вербу. Она символизирует пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса в Иерусалиме перед Его распятием. Когда люди выходят из храмов, то начинают легонько бить друг друга освященными веточками и говорить: "Не я бью – верба бьет. Через неделю будет Пасха". В народе верят, что так можно привлечь здоровье и благополучие в семью.

Наши предки нередко, возвращаясь из церкви, сажали несколько веток на огороде или в поле, "чтобы росли Богу на славу, а нам, людям, на употребление". Только после этого верующие шли домой и ставили освященную вербу возле икон, чтобы она оберегала дом от беды.

Обычно христиане не устраивают громких празднований в Вербное воскресенье, ведь продолжается Великий пост. Впрочем, разрешается пойти к родственникам и провести вместе с ними время, не организуя застолья.

Вербное воскресенье 2025 / Фото Pinterest

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом

Не следует громко праздновать и развлекаться.

Не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто нуждается в помощи.

Нельзя эмоционально ссориться и спорить

Не стоит сквернословить, конфликтовать, завидовать и сплетничать.

Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Нельзя выбрасывать ивовые веточки после праздников.

Не рекомендуется пить алкоголь и есть мясные блюда.

Обратите внимание! LifeStyle24 подготовил яркие картинки-поздравления с Вербным воскресеньем, которые вы можете отправить своим родным и друзьям