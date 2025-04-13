"Не я бью – верба бьет": главные традиции и запреты на Вербное воскресенье 2025
- Вербное воскресенье празднуют с традицией украшать и освящать ивовые веточки, которые символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса в Иерусалиме.
- В этот день запрещено заниматься тяжелым трудом, громко праздновать, ссориться, выбрасывать вербовые веточки.
Сегодня, 13 апреля, украинцы празднуют Вербное воскресенье. В этот день люди придерживаются определенных обычаев и запретов, чтобы не навлечь невзгод.
С Вербного воскресенья начинается последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе. Что интересно, в Вербницу верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим. Именно тогда народ обрадовался появлению Иисуса и бросал Ему пальмовые ветви под ноги, рассказывает LifeStyle24.
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Традиции Вербного воскресенья
В этот день христиане традиционно украшают ивовые веточки разнообразными лентами и декоративными птицами. Затем верующие идут в церковь, чтобы помолиться и освятить вербу. Она символизирует пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса в Иерусалиме перед Его распятием. Когда люди выходят из храмов, то начинают легонько бить друг друга освященными веточками и говорить: "Не я бью – верба бьет. Через неделю будет Пасха". В народе верят, что так можно привлечь здоровье и благополучие в семью.
Наши предки нередко, возвращаясь из церкви, сажали несколько веток на огороде или в поле, "чтобы росли Богу на славу, а нам, людям, на употребление". Только после этого верующие шли домой и ставили освященную вербу возле икон, чтобы она оберегала дом от беды.
Обычно христиане не устраивают громких празднований в Вербное воскресенье, ведь продолжается Великий пост. Впрочем, разрешается пойти к родственникам и провести вместе с ними время, не организуя застолья.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом
- Не следует громко праздновать и развлекаться.
- Не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто нуждается в помощи.
- Нельзя эмоционально ссориться и спорить
- Не стоит сквернословить, конфликтовать, завидовать и сплетничать.
- Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Нельзя выбрасывать ивовые веточки после праздников.
- Не рекомендуется пить алкоголь и есть мясные блюда.
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