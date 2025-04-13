З Вербної неділі починається останній тиждень Великого посту, що передує Великодню. Що цікаво, у Вербницю віряни згадують Вхід Господній до Єрусалима. Саме тоді народ зрадів появі Ісуса та кидав Йому пальмові гілки під ноги, розповідає LifeStyle24.

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Традиції Вербної неділі

У цей день християни традиційно прикрашають вербові гілочки різноманітними стрічками та декоративними птахами. Потім віряни йдуть до церкви, щоб помолитися та освятити вербу. Вона символізує пальмові гілки, якими вітали Ісуса в Єрусалимі перед Його розп'яттям. Коли люди виходять з храмів, то починають легенько бити один одного свяченими гілочками та промовляти: "Не я б'ю – верба б'є. За тиждень буде Великдень". У народі вірять, що так можна притягнути здоров'я та добробут у родину.

Наші предки нерідко, повертаючись із церкви, садили кілька гілок на городі або в полі, "щоб росли Богові на славу, а нам, людям, на вжиток". Лише після цього віряни йшли додому та ставили свячену вербу біля ікон, щоб вона оберігала дім від біди.

Зазвичай християни не влаштовують гучних святкувань у Вербну неділю, адже триває Великий піст. Втім, дозволяється піти до родичів та провести разом з ними час, не організовуючи застілля.

Вербна неділя 2025 / Фото Pinterest

Що не можна робити у Вербну неділю

Не варто займатися важкою фізичною працею

Не слід гучно святкувати та розважатися.

Не рекомендується відмовляти в допомозі тим, хто потребує допомоги.

Не можна емоційно сваритися та сперечатися

Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не можна викидати вербові гілочки після свят.

Не рекомендується пити алкоголь та їсти м'ясні страви.

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