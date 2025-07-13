Были популярны среди наших предков: 5 благозвучных украинских имен, о которых мы забыли

Старинные украинские имена для девушек несут в себе особую красоту, которой часто не хватает современным именам. В древности они звучали в колыбельных и песнях, а сейчас их почти невозможно услышать.

Многие из этих забытых имен имеют интересное значение, связано с чертами характера, которые наши предки считали самыми ценными. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Подборка забытых украинских имен для девочек

Лукерья

Это имя пришло к нам из Древней Греции и означает "сладкая" или "привлекательная". Такие женщины любят создавать комфорт для себя и своего окружения. Лукерьи излучают доброту и искренность и притягивают людей благодаря честности.

Марыся

Имя Марыся трактуется "желанная" и "упрямая". Его обладательницы обладают сильным характером и неиссякаемой энергией. Марыси постоянно стремятся реализовать все свои мечты, даже если это требует преодоления многочисленного количества трудностей. Такие девушки всегда достигают желаемого, потому что очень уверены в себе.

Евстахия

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "счастливая и стойкая". Такие женщины часто производят хорошее впечатление при знакомстве с ними. Евстахии знают, чего именно хотят от жизни, а потому уверенно будут идти вперед к мечтам.

Забытые украинские имена / Фото Freepik

Одарка

Согласно одной из версий, такое имя имеет древнеперсидские корни и трактуется как "победительница". Его обладательницы – сильные, смелые и решительные. Одарки всегда готовы бороться за свое счастье. Эти девушки имеют внутренний стержень, что позволяет им легко возглавить любую команду.

Прасковья

Имя Парасковия имеет древнегреческое происхождение и означает "ожидание" или "канун праздника". Его представительницы стремятся достичь успеха, поэтому постоянно занимаются саморазвитием. Такие женщины вдохновляют других своими мечтами и стремлениями.

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