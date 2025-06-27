Принадлежали только решительным и сильным: 4 женских забытых имени, которые нечасто можно услышать

В древности имя часто служило носителем силы для человека. Именно поэтому предки особенно внимательно выбирали имена для девушек, которым пророчили стать мудрыми и выносливыми лидерами.

LifeStyle24 подготовил подборку женских имен, которые принадлежали сильным женщинам. Такие девушки излучают уверенность и решительность, поэтому быстро захватывают сердца людей.

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Подборка древних имен, которые давали сильным женщинам

Маруня

Это имя образовано от мужского – Марун, которое переводится с персидского языка как "коричневый". В начале XX века так довольно часто называли девушек, впрочем, сейчас обладательниц этого имени насчитывается очень мало. Маруни – мечтательные женщины, которые хорошо распознают человеческие эмоции и стремятся достичь гармонии в жизни.

Маина

Имя Маина имеет несколько версий происхождения: первая – из латинского языка, где означает "рожденная в мае", вторая – из греческой мифологии и образовано от имени богини плодородия Маи. Маины стремятся к стабильности в жизни и ценят глубокие эмоциональные связи с людьми.

Имена, которые давали сильным женщинам / Фото Freepik

Мокрина

Такое имя имеет украинские корни и происходит от слова "мокрый". В древности его обладательницей была святая Макрина – покровительница осени. Это имя считается редким, потому что о нем почти не вспоминают, кроме как в религиозном контексте. Мокрины умеют легко преодолевать трудности, не пугаясь проблем.

Чаруня

Это имя имеет славянское происхождение и означает "та, кто имеет чары". Наши предки довольно часто так называли своих детей, но в современном мире этот вариант не является популярным. В то же время значение такого имени связано со словом "волшебный", поэтому наделяет своих носителей особыми качествами. Чаруни отмечаются решительностью и силой, поэтому никогда не откажут в поддержке и помощи родным.

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