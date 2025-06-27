LifeStyle24 підготував добірку жіночих імен, які належали сильним жінкам. Такі дівчата випромінюють впевненість та рішучість, тому швидко захоплюють серця людей.

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Добірка стародавніх імен, які давали сильним жінкам

Маруня

Це ім'я утворене від чоловічого – Марун, яке перекладається з перської мови як "коричневий". На початку XX століття так доволі часто називали дівчат, втім, наразі власниць цього імені налічується дуже мало. Маруні – мрійливі жінки, які добре розпізнають людські емоції та прагнуть досягти гармонії в житті.

Маїна

Ім'я Маїна має кілька версій походження: перша – з латинської мови, де означає "народжена в травні", друга – з грецької міфології та утворене від імені богині родючості Маї. Маїни прагнуть стабільності у житті та цінують глибокі емоційні зв'язки з людьми.

Імена, які давали сильним жінкам / Фото Freepik

Мокрина

Таке ім'я має українське коріння та походить від слова "мокрий". У давнину його власницею була свята Макрина – покровителька осені. Це ім'я вважається рідкісним, бо про нього майже не згадують, окрім як у релігійному контексті. Мокрини вміють легко долати труднощі, не лякаючись проблем.

Чаруня

Це ім'я має слов'янське походження та означає "та, хто має чари". Наші предки доволі часто так називали своїх дітей, але у сучасному світі цей варіант не є популярним. Водночас значення такого імені пов'язане зі словом "чарівний", тому наділяє своїх носіїв особливими якостями. Чаруні відзначаються рішучістю та силою, тому ніколи не відмовлять у підтримці та допомозі найріднішим.

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