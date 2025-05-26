Как назвать девочку, которая родится летом 2025 года: подборка трендовых имен

Родители, которые ждут появления ребенка летом, уже активно ищут красивые варианты имен для него. К этому процессу стоит относиться серьезно, ведь имя может повлиять на судьбу человека.

LifeStyle24 подготовил подборку женских имен для родителей, у которых скоро появится дочь. Эти варианты точно запомнятся каждому.

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Злата

Имя Злата имеет несколько версий происхождения: первая – из древнегреческого языка, где означает "золотце", тогда как вторая – от праславянского слова "зълата", которое переводится как "золото". Такие женщины умеют видеть красоту в мелочах и любят искусство. Обладательницы этого имени – искренние и открытые личности.

Светлана

Такое имя имеет древнеславянское происхождение и переводится как "свет Земли" или "света". Его представительницы – веселые девушки, которые могут добавить каплю позитива даже в самую грустную компанию. Светланы имеют большой круг общения и легко открывают свое сердце новым людям.

Имена для девочки 2025 / Фото Freepik

Лукерья

Это имя происходит из Древней Греции и трактуется как "сладкая". Лукерьи умеют видеть красоту в простых вещах и с легкостью покоряют окружающих своим шармом. Они обладают хорошим чувством юмора и любят быть в центре внимания, оставаясь искренними.

Марыся

По одной из версий, это имя происходит от "Мария", которое означает "госпожа" или "любимая". Его представительницы быстро могут заполонить сердца людей своей добротой. Их природное обаяние и открытость помогают им строить крепкие дружеские связи.

Златослава

Это имя имеет славянское происхождение и состоит из двух слов "злат", что означает "золотой", и "слав", которое трактуется как "слава". Златослава также переводится как "величественная" и "прославленная". В древности так называли девушек, которые происходили из состоятельных семей. В современном мире представительницы этого имени имеют лидерские качества, поэтому легко руководят командой и становятся хорошими руководителями.

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