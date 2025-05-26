LifeStyle24 підготував добірку жіночих імен для батьків, в яких скоро з'явиться донька. Ці варіанти точно запам'ятаються кожному.

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Як назвати дівчинку влітку 2025 року: добірка жіночих імен

Злата

Ім'я Злата має кілька версій походження: перша – з давньогрецької мови, де означає "золотце", тоді як друга – від праслов'янського слова "зълата", яке перекладається як "золото". Такі жінки вміють бачити красу в дрібницях та полюбляють мистецтво. Власниці цього імені – щирі та відкриті особистості.

Світлана

Таке ім'я має давньослов'янське походження та перекладається як "світло Землі" або "світла". Його представниці – веселі дівчата, які можуть додати краплю позитиву навіть у найсумнішу компанію. Світлани мають велике коло спілкування та легко відкривають своє серце новим людям.

Імена для дівчинки 2025 / Фото Freepik

Лукерія

Це ім'я походить з Давньої Греції та трактується як "солодка". Лукерії вміють бачити красу в простих речах і з легкістю підкорюють оточення своїм шармом. Вони мають гарне почуття гумору й люблять бути в центрі уваги, залишаючись щирими.

Марися

За однією з версій, це ім'я походить від "Марія", яке означає "пані" або "кохана". Його представниці швидко можуть заполонити серця людей своєю добротою. Їхня природна чарівність і відкритість допомагають їм будувати міцні дружні зв'язки.

Златослава

Це ім'я має слов'янське походження та складається з двох слів "злат", що означає "золотий", і "слав", яке трактується як "слава". Златослава також перекладається як "велична" та "прославлена". У давнину так називали дівчат, які походили з заможних родин. У сучасному світі представниці цього імені мають лідерські якості, тому легко керують командою та стають гарними керівниками.

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