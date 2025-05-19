LifeStyle24 підготував добірку жіночих імен, які принесуть лише добро своїм власницям. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які цьогоріч очікують на появу доньки.

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Добірка жіночих імен, які приваблюють добро в життя та оберігають

Валерія

Це ім'я походить від латинської основи "валео" та перекладається як "могутня або міцна". Його власниці сміливо борються з життєвими негараздами і йдуть на зустріч своїй мрії. Вони мають лідерські якості, тому вправно керують командою і гуртують навколо себе людей. Водночас представниці такого імені полюбляють бути в центрі уваги, через що інколи проявляють надмірну імпульсивність у своїх діях.

Євгенія

Це ім'я походить зі Стародавньої Греції та означає "благородна". Такі жінки завжди тверезо й об’єктивно оцінюють складні ситуації, щоб потім знайти правильне рішення. Вони полюбляють планувати все до дрібниць, адже хочуть тримати життя під контролем.

Маргарита

Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "перлина". У сучасному світі так називають енергійних і кмітливих жінок, які ніколи не відмовлять у допомозі рідним і близьким. Маргарити справляють гарне враження на людей завдяки своїй турботливості. Такі жінки дуже прямолінійні та наполегливі, тому легко досягають власної мети.

Жіночі імена, які приносять добро / Фото Freepik

Нагадаємо, раніше ми розповідали про давні жіночі імена, які дають силу та оберігають.

Зоряна

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "зоряна" або "та, що сяє, як зоря". Такі жінки мають глибокий внутрішній світ, тому притягують до себе людей. Власниці цього імені часто надихають інших, адже відзначаються творчими здібностями.

Злата

Ім'я Злата має кілька версій походження: перша – з давньогрецької мови, де означає "золотце", тоді як друга – від праслов'янського слова "зълата", яке перекладається як "золото". Такі жінки вміють бачити красу в дрібницях та полюбляють мистецтво. Власниці цього імені – щирі та відкриті особистості.