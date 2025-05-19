LifeStyle24 подготовил подборку женских имен, которые принесут только добро своим обладательницам. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые в этом году ожидают появления дочери.

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Подборка женских имен, которые привлекают добро в жизнь и оберегают

Валерия

Это имя происходит от латинской основы "валео" и переводится как "могучая или крепкая". Его обладательницы смело борются с жизненными невзгодами и идут на встречу своей мечте. Они имеют лидерские качества, поэтому умело руководят командой и сплачивают вокруг себя людей. В то же время представительницы такого имени любят быть в центре внимания, из-за чего иногда проявляют чрезмерную импульсивность в своих действиях.

Евгения

Это имя происходит из Древней Греции и означает "благородная". Такие женщины всегда трезво и объективно оценивают сложные ситуации, чтобы потом найти правильное решение. Они любят планировать все до мелочей, ведь хотят держать жизнь под контролем.

Маргарита

Это имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "жемчужина". В современном мире так называют энергичных и сообразительных женщин, которые никогда не откажут в помощи родным и близким. Маргариты производят хорошее впечатление на людей благодаря своей заботливости. Такие женщины очень прямолинейны и настойчивы, поэтому легко достигают собственной цели.

Женские имена, которые приносят добро / Фото Freepik

Напомним, ранее мы рассказывали о древних женских именах, которые дают силу и оберегают.

Звездная

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "звездная" или "та, что сияет, как звезда". Такие женщины имеют глубокий внутренний мир, поэтому притягивают к себе людей. Владелицы этого имени часто вдохновляют других, ведь отмечаются творческими способностями.

Злата

Имя Злата имеет несколько версий происхождения: первая – с древнегреческого языка, где означает "золотце", тогда как вторая – от праславянского слова "зълата", которое переводится как "золото". Такие женщины умеют видеть красоту в мелочах и любят искусство. Обладательницы этого имени – искренние и открытые личности.