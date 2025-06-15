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15 червня, 19:02
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Важливі заборони в ісламі: що не можна робити мусульманам

Влада Пономарьова
Основні тези
  • Для мусульман важливе розмежування між дозволеним (халяль) і забороненим (харам).
  • Мусульманам заборонено багатобожжя, ворожіння, вбивство невинних, крадіжки, шахрайство.

В Україні живе чимало мусульман, вірян, які підкорюються єдиному Богу – Аллаху. Одним із ключових принципів ісламу є чітке розмежування між дозволеним (халяль) і забороненим (харам).

Про те, що не можна робити мусульманам – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Асоціацію мусульман України.

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Що не можна робити мусульманам

Найтяжчим гріхом в ісламі вважається багатобожжя. Якщо вірянин звертається з молитвою чи жертвоприношенням до когось іншого, зокрема до пророка, ангела чи святого, то це не є припустимим. Однак Аллах зможе простити мусульманину цей гріх, якщо той щиро покається. 

Водночас послідовникам ісламу заборонено займатися ворожінням та вірити передбаченням віщунів і чаклунів. Жодна людина не може знати майбутнє, тому звертатися до ворожок або магів вірянам суворо не дозволяється.

Також мусульманам не можна вбивати невинних людей. Річ у тім, що Аллах прирівнює вбивство однієї душі до вбивства всього людства. За навмисне позбавлення життя вірянину загрожує вічне покарання, якщо тільки родичі вбитого не пробачать злочинцеві.

Крім цього, послідовникам ісламу заборонено:

  • присвоювати чуже майно, красти, займатися шахрайством та давати хабарі;
  • брехати та зраджувати;
  • пліткувати, заздрити та глузувати;
  • бути гордим, пихатим і самозакоханим;
  • вживати алкоголь і наркотики;
  • грати в азартні ігри;
  • споживати кров та м'ясо, які не принесли в жертву заради Всевишнього;
  • будувати одностатеві стосунки;
  • давати гроші борг з умовою сплати відсотків під час його погашення;
  • бути скупим і жадібним.

Що не можна робити мусульманам / Фото Freepik

Нагадаємо, наша редакція раніше розповідала про те, що не можна робити монахам.