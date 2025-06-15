Важливі заборони в ісламі: що не можна робити мусульманам
- Для мусульман важливе розмежування між дозволеним (халяль) і забороненим (харам).
- Мусульманам заборонено багатобожжя, ворожіння, вбивство невинних, крадіжки, шахрайство.
В Україні живе чимало мусульман, вірян, які підкорюються єдиному Богу – Аллаху. Одним із ключових принципів ісламу є чітке розмежування між дозволеним (халяль) і забороненим (харам).
Про те, що не можна робити мусульманам – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Асоціацію мусульман України.
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Що не можна робити мусульманам
Найтяжчим гріхом в ісламі вважається багатобожжя. Якщо вірянин звертається з молитвою чи жертвоприношенням до когось іншого, зокрема до пророка, ангела чи святого, то це не є припустимим. Однак Аллах зможе простити мусульманину цей гріх, якщо той щиро покається.
Водночас послідовникам ісламу заборонено займатися ворожінням та вірити передбаченням віщунів і чаклунів. Жодна людина не може знати майбутнє, тому звертатися до ворожок або магів вірянам суворо не дозволяється.
Також мусульманам не можна вбивати невинних людей. Річ у тім, що Аллах прирівнює вбивство однієї душі до вбивства всього людства. За навмисне позбавлення життя вірянину загрожує вічне покарання, якщо тільки родичі вбитого не пробачать злочинцеві.
Крім цього, послідовникам ісламу заборонено:
- присвоювати чуже майно, красти, займатися шахрайством та давати хабарі;
- брехати та зраджувати;
- пліткувати, заздрити та глузувати;
- бути гордим, пихатим і самозакоханим;
- вживати алкоголь і наркотики;
- грати в азартні ігри;
- споживати кров та м'ясо, які не принесли в жертву заради Всевишнього;
- будувати одностатеві стосунки;
- давати гроші борг з умовою сплати відсотків під час його погашення;
- бути скупим і жадібним.
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