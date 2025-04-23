Ви могли цього не знати: що не можна робити у свій день народження

День народження – це не просто святкова дата, а й потужний енергетичний момент, коли людина стає особливо вразливою до зовнішніх впливів. У народі заведено дотримуватися низки застережень, щоб не відлякати удачу й не накликати на себе негаразди у це свято.

Існує чимала кількість прикмет й повір'їв, пов'язаних з днем народження. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Що не можна робити на Юріїв день: перелік заборон, про які варто знати

Що не можна робити у свій день народження

Людині не слід позичати або брати гроші в борг у свій день народження. Вважається, що тоді виникає високий ризик привабити фінансові труднощі та бідність на цілий рік. Також не варто прибирати та виносити сміття у день свята. За повір'ями, разом із пилом і брудом можна винести з дому власне щастя, тому краще подбати про чистоту оселі напередодні. Крім цього, не рекомендується митися в день народження. Хоч вода й має очищувальні властивості, проте саме у це свято вона може змити не лише негатив, а й добробут та удачу.

Важливо також уникати стрижок у день народження, адже є повір'я, що це може негативно вплинути на здоров'я. Водночас не можна одягати старий одяг на свято, бо він асоціюється з бідністю й невдачами, які можуть закріпитися на весь рік.

Що цікаво, наші предки намагалися не святкувати день народження заздалегідь, щоб не накликати біду. До того ж не рекомендується загадувати бажання вголос. Найкраще мріяти подумки, адже тоді є більше шансів, що бажане здійсниться.

Що не можна робити у свій день народження / Фото Freepik

Чи можна святкувати день народження тим, хто народився в піст

Під час посту важливо дотримуватися певних харчових обмежень, зокрема не вживати продукти тваринного походження, та відмовитися від розваг. Втім, багато людей цікавляться, чи можна тоді відзначати день народження, якщо він припадає на піст.

За словами священника Юліана Тимчука, вірянам дозволяється це робити. У Біблії немає прямої заборони на відзначення дня народження в піст, тому важливий не факт святкування, а те, як саме християни його проводять. Хоч під час посту люди дотримуються стриманого способу життя, не варто відмовлятися від радості та вдячності за ще один прожитий рік.

Однак святкування не обов'язково має бути гучним застіллям із розвагами. Натомість воно може бути скромним, але щирим.