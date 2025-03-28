У це вірили наші предки: що означає, коли у церкві падає свічка

У християнстві свічка символізує віру та духовний зв'язок з Богом. До цього предмету віряни ставляться з особливою повагою, тож не дивно, що його падіння в церкві може викликати тривогу.

У давнину люди намагалися особливо міцно тримати свічку в руках, щоб її ненароком не відпустити в храмі. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що означає падіння свічки в церкві

Інколи може статися таке, що свічка випадає з рук під час молитви. Наші предки вірили, що в такому разі людині слід подумати про погані вчинки, які скоїла у житті. Ба більше, падіння свічки може попереджати про труднощі або випробування, які будуть у майбутньому. Водночас дехто вважає, що це має спонукати вірянина до щирої молитви та духовного очищення.

Однак якщо ж свічка не просто впала, а й погасла, то людині варто підготуватися до поганих новин. Так, незабаром вірянин може потрапити в небезпечну ситуацію або пережити негативні зміни в житті.

Втім, важливо пам'ятати, що Православна церква України закликає християн не дотримуватися народних прикмет, а шукати відповіді на свої питання у вірі. У більшості випадків падіння свічки – лише випадковість, яка не несе жодного містичного змісту.

Свічки в церкві / Фото Freepik

Чому не можна дарувати свічки

У багатьох країнах вони асоціюються зі вшануванням пам'яті померлих і траурними обрядами. Наші предки намагалися не дарувати свічки своїм близьким, оскільки він нібито символізує смуток і самотність. Ба більше, пращури не хотіли накликати швидку смерть для людини, якій планували зробити подібний сюрприз.

За народними прикметами, полум'я свічки може забрати добробут і енергію у свого власника. Водночас у давнину люди намагалися не приймати такі предмети в подарунок від незнайомців. Річ у тім, що ніхто не може дізнатися, з якими намірами хтось дарує свічки.