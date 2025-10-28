Як звати автора хіта "Смарагдове небо", найпопулярнішої пісні літа 2025 року

Хіт "Смарагдове небо" швидко заполонив українські чарти та серця слухачів. Шанувальники української музики цікавляться, хто ж стоїть за створенням цієї пісні.

Цей трек, що лунає на радіостанціях і в соціальних мережах, став візитівкою свого творця. Детальніше про те, як звати автора хіта "Смарагдове небо" – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Як звати автора хіта "Смарагдове небо"?

Автором і виконавцем хіта "Смарагдове небо" є талановитий український співак DREVO. Справжнє ім'я артиста – Максим Дерев'янчук.

Він народився у місті Вараш, на Рівненщині, та став відомим завдяки низці своїх пісень, серед яких "Смарагдове небо", що здобула особливу популярність. DREVO є автором і виконавцем власних треків. Він навіть був фіналістом Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024.

Що цікаво, ім'я Максим походить з латинської мови та означає "найвеличніший", зазначає Як звати. Водночас прізвище Дерев'янчук вважається рідкісним в Україні. Адже відомо лише про його 604 носії, які переважно мешкають на Волині. До речі, це родове ім'я не згадується у козацьких реєстрах.

