Цей трек, що лунає на радіостанціях і в соціальних мережах, став візитівкою свого творця. Детальніше про те, як звати автора хіта "Смарагдове небо" – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Як звати автора хіта "Смарагдове небо"?
Автором і виконавцем хіта "Смарагдове небо" є талановитий український співак DREVO. Справжнє ім'я артиста – Максим Дерев'янчук.
Він народився у місті Вараш, на Рівненщині, та став відомим завдяки низці своїх пісень, серед яких "Смарагдове небо", що здобула особливу популярність. DREVO є автором і виконавцем власних треків. Він навіть був фіналістом Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024.
Що цікаво, ім'я Максим походить з латинської мови та означає "найвеличніший", зазначає Як звати. Водночас прізвище Дерев'янчук вважається рідкісним в Україні. Адже відомо лише про його 604 носії, які переважно мешкають на Волині. До речі, це родове ім'я не згадується у козацьких реєстрах.
Що відомо про скандал навколо пісні DREVO?
- Скандал розпочався після участі фронтмена гурту O.Torvald, Євгена Галича, у шоу "Критиканти" від Bezodnya Music, де обговорювалася сучасна українська музика.
- Артист розкритикував трек "Смарагдове небо" молодого виконавця DREVO, назвавши його "г*мном". Свою думку Галич пояснив тим, що, на його погляд, композиція немає нічого цікавого, крім яскравого приспіву, який легко запам'ятовується.
- На жорсткі слова Галича публічно відреагувала Тіна Кароль. У своєму телеграм-каналі вона заступилася за DREVO, наголосивши, що вважає некоректним публічне приниження роботи інших артистів.
- Євген Галич згодом пояснив, що не має особистої неприязні до DREVO і визнав, що його висловлювання було занадто жорстким. Він підкреслив, що хоче, аби виконавці "рухалися в бік якісної музики, глибокої й чесної, а не лише побудованої на яскравому хук-рефрені".
- DREVO зізнався, що не планував відповідати на критику Галича чи вступати у конфлікт. Водночас він був приємно здивований і потішений неочікуваною підтримкою Тіни Кароль, яку назвав "іконою української естради".
- Співачка Alena Omargalieva також висловила свою прихильність до творчості DREVO.