Этот трек, звучащий на радиостанциях и в социальных сетях, стал визитной карточкой своего создателя. Подробнее о том, как зовут автора хита "Смарагдове небо" – рассказывает 24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Как зовут автора хита "Смарагдове небо"?

Автором и исполнителем хита "Смарагдове небо" является талантливый украинский певец DREVO. Настоящее имя артиста – Максим Деревянчук.

Он родился в городе Вараш, в Ровенской области, и стал известным благодаря ряду своих песен, среди которых "Смарагдове небо", получившая особую популярность. DREVO является автором и исполнителем собственных треков. Он даже был финалистом Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024.

Что интересно, имя Максим происходит из латинского языка и означает "величайший", отмечает Как зовут. В то же время фамилия Деревянчук считается редкой в Украине. Ведь известно лишь о ее 604 носителях, которые преимущественно проживают на Волыни. Кстати, это родовое имя не упоминается в казацких реестрах.

Что известно о скандале вокруг песни DREVO?