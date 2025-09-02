В эксклюзивном интервью она поделилась впечатлениями от творчества DREVO и рассказала, как относится к критике коллег в шоу-бизнесе, сообщает Show24.

Так, Alena Omargalieva рассказала, что ей нравится творчество DREVO.

Я чувствую в нем музыкальность и талант. Мне нравится его стиль. Я только могу пожелать ему успехов. Только вперед,

– отметила исполнительница.

И добавила, что считает лишним критиковать чужое творчество.

Критиковать – это последнее, что мы можем делать. Мы не критики, мы за творчество. Если людям это нравится, особенно большинству, значит это кому-то нужно. Если человек еще и может на этом зарабатывать, то это вообще супер. Считаю, что критиковать чью-то музыку не нужно. Каждая музыка находит своего слушателя,

– высказалась певица.

Как возник скандал вокруг песни DREVO?

Фронтмен O.Torvald стал участником шоу "Критиканты" от Bezodnya Music, где разбирали современную украинскую музыку. Там он довольно жестко прошелся по треку "Смарагдове небо", заявив, что кроме яркого припева в песне нет ничего интересного, и даже назвал ее "г*мном".

На такие слова отреагировала Тина Кароль, которая в своем телеграмм-канале отметила, что некорректно, когда одни артисты публично унижают работу других.

Это такая крынжатина... Я все равно стану на сторону DREVO, потому что молодой человек создает репертуар, песня залетела. Это возможно из энного количества песен первая, которая выстрелила. Да дайте человеку быть,

– сказала тогда певица.

Впоследствии Галич объяснил, что не имеет личной неприязни к DREVO, но хотел обратить внимание на важность качественной музыки, а не только хитов, основанных на "ярком хук-рефрене".

Сам же DREVO впоследствии признался, что не планировал отвечать на критику Галича. В то же время его приятно удивила поддержка Тины Кароль.