Как зовут автора хита "Смарагдове небо", самой популярной песни лета 2025 года
- Автором и исполнителем хита "Смарагдове небо" является украинский певец DREVO, настоящее имя которого Максим Деревянчук.
- Песня вызвала скандал после критики Евгения Галича, на что публично отреагировала Тина Кароль, поддержав DREVO.
Хит "Смарагдове небо" быстро заполонил украинские чарты и сердца слушателей. Поклонники украинской музыки интересуются, кто же стоит за созданием этой песни.
Этот трек, звучащий на радиостанциях и в социальных сетях, стал визитной карточкой своего создателя.
Как зовут автора хита "Смарагдове небо"?
Автором и исполнителем хита "Смарагдове небо" является талантливый украинский певец DREVO. Настоящее имя артиста – Максим Деревянчук.
Он родился в городе Вараш, в Ровенской области, и стал известным благодаря ряду своих песен, среди которых "Смарагдове небо", получившая особую популярность. DREVO является автором и исполнителем собственных треков. Он даже был финалистом Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024.
Что интересно, имя Максим происходит из латинского языка и означает "величайший", отмечает Как зовут. В то же время фамилия Деревянчук считается редкой в Украине. Ведь известно лишь о ее 604 носителях, которые преимущественно проживают на Волыни. Кстати, это родовое имя не упоминается в казацких реестрах.
Что известно о скандале вокруг песни DREVO?
- Скандал начался после участия фронтмена группы O.Torvald, Евгения Галича, в шоу "Критиканты" от Bezodnya Music, где обсуждалась современная украинская музыка.
- Артист раскритиковал трек "Смарагдове небо" молодого исполнителя DREVO, назвав его "г*мном". Свое мнение Галич объяснил тем, что, на его взгляд, композиция нет ничего интересного, кроме яркого припева, который легко запоминается.
- На жесткие слова Галича публично отреагировала Тина Кароль. В своем телеграмм-канале она вступилась за DREVO, отметив, что считает некорректным публичное унижение работы других артистов.
- Евгений Галич впоследствии объяснил, что не имеет личной неприязни к DREVO и признал, что его высказывание было слишком жестким. Он подчеркнул, что хочет, чтобы исполнители "двигались в сторону качественной музыки, глубокой и честной, а не только построенной на ярком хук-рефрене".
- DREVO признался, что не планировал отвечать на критику Галича или вступать в конфликт. В то же время он был приятно удивлен и польщен неожиданной поддержкой Тины Кароль, которую назвал "иконой украинской эстрады".
- Певица Alena Omargalieva также выразила свою приверженность к творчеству DREVO.