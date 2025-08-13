Останнім часом все більше батьків звертають увагу на автентичні українські імена, які сягають корінням у глибину століть. Адже дорослі хочуть обрати особливий варіант для своєї дитини.

Старовинні імена знову з'являються у свідоцтвах про народження, повертаючи в повсякденність звучання, яке колись було частиною українських традицій і легенд. LifeStyle24 підготував добірку найцікавіших давньоукраїнських жіночих імен, якими можна назвати дівчинку у 2025 році. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

Як назвати дівчинку у 2025 році?: старомодні жіночі імена з соцмереж

Багато батьків серйозно ставляться до вибору імені для своєї дитини. Дорослі бажають підкреслити індивідуальність малечі, тому обирають варіанти, які несуть у собі глибокий символічний зміст, пов'язаний із рисами характеру наших предків і природними явищами. Ці імена зазвичай мають гарне звучання та доволі цікаве значення.

До того ж у деяких сім'ях ім'я обирають після вивчення родоводу, намагаючись відродити забуті сімейні традиції. Водночас дехто прагне подарувати дитині ім'я, яке не загубиться серед сучасних модних тенденцій і буде впізнаваним навіть через десятки років.

Серед найцікавіших стародавніх жіночих імен, якими можна назвати дівчинку:

Павліна;

Хтодоська;

Нарциза;

Камелія;

Клеопатра;

Юзефа;

Федора;

Мотря;

Василина;

Харитина;

Домна;

Євдокія;

Васса;

Акилина;

Синкліктія;

Агафія;

Домінікія;

Стефанида;

Теофілія;

Ядвіга.

Старовинні імена для дітей / Фото Freepik

