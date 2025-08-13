20 старовинних жіночих імен, які можуть стрімко стати популярними
- Батьки все частіше обирають автентичні українські імена для дітей, які мають глибокий символічний зміст і цікаве звучання.
- Серед стародавніх жіночих імен, які можуть стати популярними у 2025 році, такі як Павліна, Нарциза, Камелія, Клеопатра, Юзефа, та інші.
Останнім часом все більше батьків звертають увагу на автентичні українські імена, які сягають корінням у глибину століть. Адже дорослі хочуть обрати особливий варіант для своєї дитини.
Старовинні імена знову з'являються у свідоцтвах про народження, повертаючи в повсякденність звучання, яке колись було частиною українських традицій і легенд. LifeStyle24 підготував добірку найцікавіших давньоукраїнських жіночих імен, якими можна назвати дівчинку у 2025 році. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.
Як назвати дівчинку у 2025 році?: старомодні жіночі імена з соцмереж
Багато батьків серйозно ставляться до вибору імені для своєї дитини. Дорослі бажають підкреслити індивідуальність малечі, тому обирають варіанти, які несуть у собі глибокий символічний зміст, пов'язаний із рисами характеру наших предків і природними явищами. Ці імена зазвичай мають гарне звучання та доволі цікаве значення.
До того ж у деяких сім'ях ім'я обирають після вивчення родоводу, намагаючись відродити забуті сімейні традиції. Водночас дехто прагне подарувати дитині ім'я, яке не загубиться серед сучасних модних тенденцій і буде впізнаваним навіть через десятки років.
Серед найцікавіших стародавніх жіночих імен, якими можна назвати дівчинку:
- Павліна;
- Хтодоська;
- Нарциза;
- Камелія;
- Клеопатра;
- Юзефа;
- Федора;
- Мотря;
- Василина;
- Харитина;
- Домна;
- Євдокія;
- Васса;
- Акилина;
- Синкліктія;
- Агафія;
- Домінікія;
- Стефанида;
- Теофілія;
- Ядвіга.
