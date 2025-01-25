Як назвати хлопчика в давньоукраїнському стилі у 2025 році: добірка старовинних імен

Останніми роками забуті імена успішно відроджуються. Ці варіанти нерідко здобувають прихильність батьків.

Так, все частіше можна зустріти дітей, які мають незвичні старовинні імена. Як назвати хлопчика у давньоукраїнському стилі у 2025 році – розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Цікаво Як красиво назвати хлопчика у 2025 році: добірка незвичайних імен, які сподобаються

Добірка старовинних чоловічих імен 2025

Пилип

Ім'я Пилип має давньогрецьке походження та означає "любитель коней". У давнину так називали міцних і кремезних чоловіків, які служили в кінноті. Представники цього імені відзначаються наполегливістю, цілеспрямованістю та волелюбством. Такі чоловіки мають гарну інтуїцію та організаторські здібності, що дозволяють їм займати керівні посади. Пилипи завжди оточені увагою, тому до них часто звертаються за допомогою та порадою.

Любомир

Це ім'я має слов'янське походження та перекладається як "той, хто любить світ". Такі чоловіки відзначаються високим рівнем інтелекту та критичним розумом. Власники цього імені можуть легко стати лідерами та організувати командну роботу.

Всеволод

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "той, що володіє світом". Всеволоди завжди відстоюють свою думку та не дозволяють себе образити. Власники цього імені мають сильний характер і лідерські якості, тому можуть легко сподобатися під час першої зустрічі.

Як назвати хлопчика у давньоукраїнському стилі / Фото Freepik

Тадей

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "похвала" або "той, хто хвалить". Такі чоловіки можуть легко знайти спільну мову з будь-якою людиною. Представники цього імені відзначаються витривалістю, тому викликають захоплення в інших. Тадеї – дуже турботливі чоловіки, які ніколи не відмовлять у допомозі найріднішим і найближчим.

Ярема

Таке ім'я походить від давньоєврейського варіанту Єремія, що означає "Господь звеличить" або "Божа висота". Такі чоловіки – дуже мудрі та розумні, до них часто звертаються за порадою та допомогою. Представники цього імені відзначаються прагненням до незалежності та свободи, вони завжди готові боротися за справедливість.

Як ще можна назвати хлопчика у давньоукраїнському стилі

Євтимій;

Власій;

Волелюб;

Дем'ян;

Ераст;

Євстахій;

Адріян;

Іриней;

Єремія;

Жадан;

Захар;

Зиновій;

Злат;

Радослав;

Свирид;

Тимотей;

Зорян;

Ізидор;

Киян;

Левко;

Любим;

Маркіян;

Микита;

Радомир;

Сава;

Теодор;

Нестор;

Остап;

Панас;

Юліян;

Юстин;

Омелян;

Орест.

Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, що очікують на появу сина. Обирайте старовинне ім'я з переліку та вшануйте українські традиції.