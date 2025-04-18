18 квітня, 05:30
Найсуворіший день Великого посту: головні заборони Страсної п'ятниці 2025
Основні тези
- Страсна п'ятниця вважається найсуворішим днем Великого посту.
- У цей день заборонено займатися важкою фізичною працею, хатніми справами, вживати їжу тваринного походження, стригти волосся та нігті, пити алкоголь і сваритися.
Сьогодні, 18 квітня, віряни згадують смерть і страждання Ісуса Христа, якого розіп'яли на горі Голгофі. Страсна п'ятниця вважається найсуворішим днем Великого посту.
У цей день віряни мають присвятити час молитви й тиші та відмовитися від їжі, поки в храмах не винесуть Плащаницю – зображення Сина Божого. Що не можна робити у Страсну п'ятницю – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити у Страсну п'ятницю
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не слід їсти рибу, м'ясо, яйця та молочні продукти, бо досі триває Великий піст.
- Не можна споживати їжу, поки не винесуть Плащаницю.
- Не рекомендується стригти волосся та нігті.
- Не варто займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.
- Не слід рубати дрова та користуватися сокирою.
- Не можна брати в руки гострі предмети.
- Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не варто пити алкогольні напої.
- Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
- Не можна сваритися та сперечатися з близькими.
- Не рекомендується розважатися, веселитися та влаштовувати гучні святкування.
Народні прикмети Страсної п'ятниці
- Якщо сьогодні посадити дерево або посіяти культури, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо на небі добре видно зорі, то влітку варто очікувати рясного врожаю.
- Якщо у Страсну п'ятницю піде дощ, то така ж погода буде і навесні.
- Якщо надворі похмура погода, то город буде в бур'янах.
- Якщо почуєте грім у Страсну п'ятницю, то очікуйте на гарний врожай зернових.
- Якщо сьогодні зневажливо ставитися до землі, то святі відвернуться від вас на весь рік.
- Якщо у Страсну п'ятницю радіти та веселитися, то тоді рік пройде в сльозах і стражданнях.
- Якщо сьогодні освятити каблучку в церкві, то прикраса захистить від усіх хвороб.