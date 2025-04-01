1 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна йти до лісу наодинці
- 1 квітня віряни вшановують пам'ять преподобної Марії Єгипетської, яка провела 47 років у пустелі в молитві та покаянні.
- Сьогодні також відзначають День сміху або День дурня.
1 квітня віряни вшановують пам'ять преподобної Марії Єгипетської. Вона вела розпусний спосіб життя, поки не вирішила присвятити своє життя молитві.
У цей день наші предки намагалися розіграти один одного та багато жартували. Про заборони й прикмети на 1 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
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День пам'яті преподобної Марії Єгипетської
Вона вела розпусний спосіб життя в VI столітті в Олександрії. Дівчина не розуміла своїх помилок, поки одного разу не захотіла зайти в Єрусалимський храм. Однак вона не змогла цього зробити, оскільки її зупинилася якась невидима сила. Лише після чотирьох невдалих спроб пройти в храм дівчина зрозуміла, що її життя було гріховним. Саме тому вона вирішила покаятися та згодом вирушила у пустелю. Там Марія прожила 47 років у молитві та покаянні, бо щиро хотіла спокутувати свої гріхи. Згодом свята мирно відійшла у вічність, а її тіло поховали біля пустелі.
Що не можна робити
- Не варто лихословити та конфліктувати.
- Не можна пити алкоголь та переїдати.
- Не слід йти до лісу наодинці, бо існує високий ризик заблукати.
- Не рекомендується займатися важкою роботою.
Народні прикмети
- Якщо небо ясне, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо сьогодні піде дощ, то влітку рідко буде негода.
- Якщо почуєте грім, то літо буде теплим.
- Якщо небо хмарне, то очікуйте потепління.
Що ще відзначають
День сміху або День дурня. Його щорічно відзначають 1 квітня. Це свято має кілька версій походження, зокрема одна з них пов'язана зі святкуванням весняного рівнодення у Стародавньому Римі. У цей день заведено розігрувати своїх рідних і друзів та багато жартувати.