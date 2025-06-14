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14 червня, 07:00
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14 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна вживати алкоголь

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 14 червня віряни вшановують пам'ять святого пророка Єлисея, який мав дари чудотворення та пророцтва.
  • Сьогодні також відзначають Всесвітній день донора крові, заснований у 2005 році.

14 червня віряни вшановують пам'ять святого пророка Єлисея. Він мав дари чудотворення та пророцтва, тому допомагав багатьом людям.

У цей день наші предки збирали лікарські трави та позбавлялися бур'янів. Про заборони й прикмети на 14 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого пророка Єлисея

Він народився у селищі Авелмаум, поблизу Йордану, та жив приблизно у IX столітті до Різдва Христового. Чоловік здобув дари пророцтва та чудотворення, тому служив протягом 65 років на благо людям. Так, Єлисей повернув до життя дитину, зцілював жителів, а також передбачав деякі історичні події, зокрема перемоги царя Йоаша. Після смерті пророка люди збиралися навколо його мощей, щоб зцілитися.

Що не можна робити

  • Не слід вживати алкоголь, бо тоді скоро захворієте.
  • Не можна лихословити та конфліктувати.
  • Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не рекомендується байдикувати та лінуватися.

Народні прикмети

  • Якщо побачите багато комарів, то цьогоріч буде гарний врожай.
  • Якщо сьогодні піде дощ, то така ж погода буде протягом тижня.
  • Якщо почуєте спів птахів, то незабаром буде спекотно.
  • Якщо надворі ясна погода, то літо буде сухим.

Що ще відзначають

Всесвітній день донора крові. Його щорічно відзначають 14 червня з 2005 року за ініціативою Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1868 році, народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар і Нобелівський лауреат, який здобув премію у сфері фізіології та медицини.