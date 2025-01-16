16 січня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна виносити сміття з дому

16 січня віряни відзначають День поклоніння чесним веригам апостола Петра. Християни згадують ланцюги, в яких був ув'язнений учень Сина Божого.

У цей день наші предки проводили час з родиною за молитвою. Про заборони й прикмети 16 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

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День поклоніння чесним веригам апостола Петра

У давнину відбувалися гоніння на християн. Одного дня апостола Петра, одного з учнів Ісуса Христа, схопили та ув'язнили за поширення віри серед народу. Святого зв'язали двома залізними ланцюгами. Через деякий час до Петра прийшов Ангел, який звільнив його та допоміг вийти з в'язниці. Християни забрали ці вериги й почали зберігати їх в Єрусалимі, а через деякий час – у Константинополі. У народі вірили, що ланцюги здатні зцілити від будь-яких хвороб.

Що не можна робити

Не варто виносити сміття з оселі, бо тоді невдачі переслідуватимуть вас протягом року.

Не слід конфліктувати та лихословити.

Не рекомендується займатися прибиранням і пранням.

Не можна пліткувати й заздрити.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то очікуйте морозів.

Якщо на небі добре видно Місяць, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на вулиці завірюха, то влітку часто буде йти дощ.

Якщо надворі мороз, то влітку буде спекотно.

Що ще відзначають

День пам'яті Кіборгів. У цей день вшановують військових, які захищали Донецький аеропорт протягом 242 днів. Тоді відбувалися одні з найзапекліших боїв війни на сході України.