Яке церковне свято у п'ятницю, 16 травня: чому сьогодні не можна веселитися
- 16 травня віряни вшановують святого преподобного Феодора Освяченого, який мав дар чудотворення.
- Сьогодні також відзначають Всесвітній день видів, що перебувають під загрозою зникнення.
16 травня віряни вшановують святого преподобного Феодора Освяченого. Він мав дар чудотворення та швидко досягнув успіхів у чернечих подвигах.
У цей день наші предки варили зелений борщ і пригощали ним сусідів. Про заборони й прикмети на 16 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Дивіться також Календар релігійних свят на травень 2025 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті преподобного Феодора Освяченого
Він народився в Єгипті в заможній християнській родині. Ще в юному віці Феодор захотів служити Господу, тому у 14 років таємно залишив батьківський дім і вступив до монастиря. Згодом хлопець став учнем святого Пахомія Великого, який прийняв його до обителі. Феодор швидко досягнув успіхів у чернечих подвигах, через що почав виголошувати повчання братам, демонструючи глибокі знання Святого Письма. Через деякий час святий Пахомій довірив чоловікові керівництво обителлю. Феодор був першим священником у своєму монастирі, за що отримав ім'я Освячений. Крім цього, святий здобув дар чудотворення. Феодор відійшов у вічність у глибокій старості у 368 році.
Що не можна робити
- Не слід прибиратися в будинку.
- Не можна переїдати.
- Не варто розважатися та веселитися, бо тоді накличете горе в родину.
- Не рекомендується сваритися та сперечатися з батьками.
Народні прикмети
- Якщо надворі сонячно, то влітку буде спекотно.
- Якщо почуєте грім, то цьогоріч буде щедрий врожай.
- Якщо горобина вже зацвіла, то найближчим часом холодів не буде.
- Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте на потепління.
Що ще відзначають
Всесвітній день видів, що перебувають під загрозою зникнення. Його щорічно відзначають у третю п'ятницю травня. Цьогоріч він припадає на 16 травня. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про проблему вимирання тварин та важливість збереження рідкісних видів у сучасному світі.
Нагадаємо, наша редакція вже розповідала про інші міжнародні свята травня 2025 року.