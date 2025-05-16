В этот день наши предки варили зеленый борщ и угощали им соседей. О запретах и приметах на 16 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти преподобного Феодора Освященного

Он родился в Египте в богатой христианской семье. Еще в юном возрасте Феодор захотел служить Господу, поэтому в 14 лет тайно оставил родительский дом и поступил в монастырь. Впоследствии парень стал учеником святого Пахомия Великого, который принял его в обитель. Феодор быстро достиг успехов в монашеских подвигах, из-за чего начал произносить поучения братьям, демонстрируя глубокие знания Священного Писания. Через некоторое время святой Пахомий доверил мужчине руководство обителью. Феодор был первым священником в своем монастыре, за что получил имя Освященный. Кроме этого, святой обрел дар чудотворения. Феодор отошел в вечность в глубокой старости в 368 году.

Что нельзя делать

Не следует убираться в доме.

Нельзя переедать.

Не стоит развлекаться и веселиться, потому что тогда привлечете горе в семью.

Не рекомендуется ссориться и спорить с родителями.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то летом будет жарко.

Если услышите гром, то в этом году будет щедрый урожай.

Если рябина уже зацвела, то в ближайшее время холодов не будет.

Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте потепления.

Что еще отмечают

Всемирный день видов, находящихся под угрозой исчезновения. Его ежегодно отмечают в третью пятницу мая. В этом году он приходится на 16 мая. Главная цель праздника – повысить осведомленность людей о проблеме вымирания животных и важность сохранения редких видов в современном мире.

Напомним, наша редакция уже рассказывала о других международных праздниках мая 2025 года.