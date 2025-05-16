У цей день наші предки варили зелений борщ і пригощали ним сусідів. Про заборони й прикмети на 16 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Феодора Освяченого

Він народився в Єгипті в заможній християнській родині. Ще в юному віці Феодор захотів служити Господу, тому у 14 років таємно залишив батьківський дім і вступив до монастиря. Згодом хлопець став учнем святого Пахомія Великого, який прийняв його до обителі. Феодор швидко досягнув успіхів у чернечих подвигах, через що почав виголошувати повчання братам, демонструючи глибокі знання Святого Письма. Через деякий час святий Пахомій довірив чоловікові керівництво обителлю. Феодор був першим священником у своєму монастирі, за що отримав ім'я Освячений. Крім цього, святий здобув дар чудотворення. Феодор відійшов у вічність у глибокій старості у 368 році.

Що не можна робити

Не слід прибиратися в будинку.

Не можна переїдати.

Не варто розважатися та веселитися, бо тоді накличете горе в родину.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з батьками.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то влітку буде спекотно.

Якщо почуєте грім, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо горобина вже зацвіла, то найближчим часом холодів не буде.

Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте на потепління.

Що ще відзначають

Всесвітній день видів, що перебувають під загрозою зникнення. Його щорічно відзначають у третю п'ятницю травня. Цьогоріч він припадає на 16 травня. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про проблему вимирання тварин та важливість збереження рідкісних видів у сучасному світі.

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