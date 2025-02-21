21 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна носити старий одяг вдома
- 21 лютого віряни вшановують пам'ять преподобного Тимофія Олімпійського, який отримав дар зцілення за свій духовний спосіб життя.
- Сьогодні також відзначають Міжнародний день рідної мови.
21 лютого віряни вшановують пам'ять преподобного Тимофія Олімпійського. За свій духовний спосіб життя він отримав дар зцілення.
У цей день наші предки починали готуватися до весни. Про заборони й прикмети на 21 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
Дивіться також Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці
День пам'яті преподобного Тимофія Олімпійського
Про життя святого збереглося мало інформації до наших часів. Тимофій народився в Італії та з ранніх років почав працювати в монастирі "Символи", що в Малій Азії. Чоловік дотримувався суворого посту та багато молився. Преподобний отримав дар зцілення за свій духовний спосіб життя. Тимофій допомагав хворим людям і виганяв з них бісів, а згодом став відлюдником. До самої смерті він залишався відданим Господу. Чоловік помер у глибокій старості приблизно у 795 році.
Що не можна робити
- Не рекомендується починати робити нові справи.
- Не варто вживати алкоголь та переїдати.
- Не слід носити старі речі вдома, бо тоді привабите негаразди в життя.
- Не можна займатися хатніми справами, зокрема прати та прибирати.
Народні прикмети
- Якщо побачите білих зайців, то скоро випаде сніг.
- Якщо надворі тепло, незабаром прийде весна.
- Якщо сніг вже розтанув, то очікуйте потепління.
- Якщо на небі добре видно Місяць, то цьогоріч буде гарний врожай.
Що ще відзначають
Міжнародний день рідної мови. Це свято щорічно відзначають з 2000 року. Його започаткували за ініціативою ЮНЕСКО у 1999-му. У цей день люди нагадують про важливість розвитку та збереження мов, які перебувають на межі зникнення.