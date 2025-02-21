У цей день наші предки починали готуватися до весни. Про заборони й прикмети на 21 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Тимофія Олімпійського

Про життя святого збереглося мало інформації до наших часів. Тимофій народився в Італії та з ранніх років почав працювати в монастирі "Символи", що в Малій Азії. Чоловік дотримувався суворого посту та багато молився. Преподобний отримав дар зцілення за свій духовний спосіб життя. Тимофій допомагав хворим людям і виганяв з них бісів, а згодом став відлюдником. До самої смерті він залишався відданим Господу. Чоловік помер у глибокій старості приблизно у 795 році.

Що не можна робити

  • Не рекомендується починати робити нові справи.
  • Не варто вживати алкоголь та переїдати.
  • Не слід носити старі речі вдома, бо тоді привабите негаразди в життя.
  • Не можна займатися хатніми справами, зокрема прати та прибирати.

Народні прикмети

  • Якщо побачите білих зайців, то скоро випаде сніг.
  • Якщо надворі тепло, незабаром прийде весна.
  • Якщо сніг вже розтанув, то очікуйте потепління.
  • Якщо на небі добре видно Місяць, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день рідної мови. Це свято щорічно відзначають з 2000 року. Його започаткували за ініціативою ЮНЕСКО у 1999-му. У цей день люди нагадують про важливість розвитку та збереження мов, які перебувають на межі зникнення.