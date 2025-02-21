У цей день наші предки починали готуватися до весни. Про заборони й прикмети на 21 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Тимофія Олімпійського

Про життя святого збереглося мало інформації до наших часів. Тимофій народився в Італії та з ранніх років почав працювати в монастирі "Символи", що в Малій Азії. Чоловік дотримувався суворого посту та багато молився. Преподобний отримав дар зцілення за свій духовний спосіб життя. Тимофій допомагав хворим людям і виганяв з них бісів, а згодом став відлюдником. До самої смерті він залишався відданим Господу. Чоловік помер у глибокій старості приблизно у 795 році.

Що не можна робити

Не рекомендується починати робити нові справи.

Не варто вживати алкоголь та переїдати.

Не слід носити старі речі вдома, бо тоді привабите негаразди в життя.

Не можна займатися хатніми справами, зокрема прати та прибирати.

Народні прикмети

Якщо побачите білих зайців, то скоро випаде сніг.

Якщо надворі тепло, незабаром прийде весна.

Якщо сніг вже розтанув, то очікуйте потепління.

Якщо на небі добре видно Місяць, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день рідної мови. Це свято щорічно відзначають з 2000 року. Його започаткували за ініціативою ЮНЕСКО у 1999-му. У цей день люди нагадують про важливість розвитку та збереження мов, які перебувають на межі зникнення.