В этот день наши предки начинали готовиться к весне. О запретах и приметах на 21 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Тимофея Олимпийского
О жизни святого сохранилось мало информации до наших дней. Тимофей родился в Италии и с ранних лет начал работать в монастыре "Символы", что в Малой Азии. Мужчина придерживался строгого поста и много молился. Преподобный получил дар исцеления за свой духовный образ жизни. Тимофей помогал больным людям и изгонял из них бесов, а впоследствии стал отшельником. До самой смерти он оставался преданным Господу. Мужчина умер в глубокой старости примерно в 795 году.
Что нельзя делать
- Не рекомендуется начинать делать новые дела.
- Не стоит употреблять алкоголь и переедать.
- Не следует носить старые вещи дома, потому что тогда привлечете неурядицы в жизнь.
- Нельзя заниматься домашними делами, в частности стирать и убирать.
Народные приметы народные приметы
- Если увидите белых зайцев, то скоро выпадет снег.
- Если на улице тепло, вскоре придет весна.
- Если снег уже растаял, то ожидайте потепления.
- Если на небе хорошо видно Луну, то в этом году будет хороший урожай.
Что еще отмечают
Международный день родного языка. Этот праздник ежегодно отмечают с 2000 года. Его начали по инициативе ЮНЕСКО в 1999-м. В этот день люди напоминают о важности развития и сохранения языков, которые находятся на грани исчезновения.