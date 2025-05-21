21 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна носити чорний одяг
- 21 травня віряни вшановують пам'ять святих рівноапостольних царя Костянтина і його матері Олени, які сприяли розвитку християнства.
- Сьогодні також відзначають Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку.
21 травня віряни вшановують пам'ять святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його Олени. Вони сповідували християнство та сприяли розвитку церков.
У цей день наші предки займалися посівом вівса й пшениці. Про заборони й прикмети на 21 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті рівноапостольного царя Костянтина та цариці Олени
Він народився в родині цезаря Констанція I Хлора, правителя Галлії та Британії, та цариці Олени, яка була християнкою. У той час Римська імперія була поділена на Західну й Східну частини, а вірян переслідували майже в усій імперії, крім володінь батька Костянтина. Після смерті тата в 306 році хлопця проголосили імператором Галлії та Британії. Його першим рішенням було дозволити свободу християнської віри. Згодом, перемігши усі ворогів, Костянтин став єдиним правителем усієї Римської імперії. У 313 році цар дозволив сповідувати християнство на своїй землі та почав сприяти діяльності церков, будуючи храми й повертаючи християн з вигнання. Що цікаво, саме він переніс столицю до Константинополя. У 325 році цар скликав Перший Вселенський Нікейський Собор, а наприкінці свого життя – охрестився.
Відомо, що, на прохання свого сина, цариця Олена вирушила до Єрусалима, щоб знайти Хрест Господній. Їй все-таки вдалося це зробити, тому через деякий час вона наказала очистити святі місця від язичницьких залишків і побудувати там християнські храми. Цариця померла в Константинополі в 327 році.
Що не можна робити
- Не можна конфліктувати, лихословити та пліткувати.
- Не слід займатися важкою фізичною працею.
- Не варто носити речі чорного кольору, бо привабите труднощі в життя.
- Не рекомендується вирушати в далекі поїздки.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні випаде град, то зима прийде рано.
- Якщо побачите зозулю, то червень буде теплим.
- Якщо почуєте грозу, то осінь буде холодною..
- Якщо на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.
Що ще відзначають
Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Його щорічно відзначають 21 травня. Це свято встановили у 2002 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Головна мета – підкреслити важливість культурного розмаїття та сприяти поширенню позитивної думки й поваги до культурних меншин у кожній країні світу.
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