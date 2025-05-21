В этот день наши предки занимались посевом овса и пшеницы. О запретах и приметах на 21 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти равноапостольного царя Константина и царицы Елены
Он родился в семье цезаря Констанция I Хлора, правителя Галлии и Британии, и царицы Елены, которая была христианкой. В то время Римская империя была разделена на Западную и Восточную части, а верующих преследовали почти во всей империи, кроме владений отца Константина. После смерти папы в 306 году парня провозгласили императором Галлии и Британии. Его первым решением было разрешить свободу христианской веры. Впоследствии, победив все врагов, Константин стал единственным правителем всей Римской империи. В 313 году царь разрешил исповедовать христианство на своей земле и начал способствовать деятельности церквей, строя храмы и возвращая христиан из изгнания. Что интересно, именно он перенес столицу в Константинополь. В 325 году царь созвал Первый Вселенский Никейский Собор, а в конце своей жизни – крестился.
Известно, что, по просьбе своего сына, царица Елена отправилась в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Ей все-таки удалось это сделать, поэтому через некоторое время она приказала очистить святые места от языческих остатков и построить там христианские храмы. Царица умерла в Константинополе в 327 году.
Что нельзя делать
- Нельзя конфликтовать, сквернословить и сплетничать.
- Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не стоит носить вещи черного цвета, ибо привлечете трудности в жизнь.
- Не рекомендуется отправляться в дальние поездки.
Народные приметы народные приметы
- Если сегодня выпадет град, то зима придет рано.
- Если увидите кукушку, то июнь будет теплым.
- Если услышите грозу, то осень будет холодной.
- Если на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.
Что еще отмечают
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Его ежегодно отмечают 21 мая. Этот праздник установили в 2002 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Главная цель – подчеркнуть важность культурного разнообразия и способствовать распространению позитивного мнения и уважения к культурным меньшинствам в каждой стране мира.
Отметим, ранее наша редакция рассказывала о других международных праздниках мая 2025 года.