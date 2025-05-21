В этот день наши предки занимались посевом овса и пшеницы. О запретах и приметах на 21 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти равноапостольного царя Константина и царицы Елены

Он родился в семье цезаря Констанция I Хлора, правителя Галлии и Британии, и царицы Елены, которая была христианкой. В то время Римская империя была разделена на Западную и Восточную части, а верующих преследовали почти во всей империи, кроме владений отца Константина. После смерти папы в 306 году парня провозгласили императором Галлии и Британии. Его первым решением было разрешить свободу христианской веры. Впоследствии, победив все врагов, Константин стал единственным правителем всей Римской империи. В 313 году царь разрешил исповедовать христианство на своей земле и начал способствовать деятельности церквей, строя храмы и возвращая христиан из изгнания. Что интересно, именно он перенес столицу в Константинополь. В 325 году царь созвал Первый Вселенский Никейский Собор, а в конце своей жизни – крестился.

Известно, что, по просьбе своего сына, царица Елена отправилась в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Ей все-таки удалось это сделать, поэтому через некоторое время она приказала очистить святые места от языческих остатков и построить там христианские храмы. Царица умерла в Константинополе в 327 году.

Что нельзя делать

Нельзя конфликтовать, сквернословить и сплетничать.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит носить вещи черного цвета, ибо привлечете трудности в жизнь.

Не рекомендуется отправляться в дальние поездки.

Народные приметы народные приметы

Если сегодня выпадет град, то зима придет рано.

Если увидите кукушку, то июнь будет теплым.

Если услышите грозу, то осень будет холодной.

Если на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Его ежегодно отмечают 21 мая. Этот праздник установили в 2002 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Главная цель – подчеркнуть важность культурного разнообразия и способствовать распространению позитивного мнения и уважения к культурным меньшинствам в каждой стране мира.

Отметим, ранее наша редакция рассказывала о других международных праздниках мая 2025 года.