У цей день наші предки займалися посівом вівса й пшениці. Про заборони й прикмети на 21 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті рівноапостольного царя Костянтина та цариці Олени

Він народився в родині цезаря Констанція I Хлора, правителя Галлії та Британії, та цариці Олени, яка була християнкою. У той час Римська імперія була поділена на Західну й Східну частини, а вірян переслідували майже в усій імперії, крім володінь батька Костянтина. Після смерті тата в 306 році хлопця проголосили імператором Галлії та Британії. Його першим рішенням було дозволити свободу християнської віри. Згодом, перемігши усі ворогів, Костянтин став єдиним правителем усієї Римської імперії. У 313 році цар дозволив сповідувати християнство на своїй землі та почав сприяти діяльності церков, будуючи храми й повертаючи християн з вигнання. Що цікаво, саме він переніс столицю до Константинополя. У 325 році цар скликав Перший Вселенський Нікейський Собор, а наприкінці свого життя – охрестився.

Відомо, що, на прохання свого сина, цариця Олена вирушила до Єрусалима, щоб знайти Хрест Господній. Їй все-таки вдалося це зробити, тому через деякий час вона наказала очистити святі місця від язичницьких залишків і побудувати там християнські храми. Цариця померла в Константинополі в 327 році.

Що не можна робити

Не можна конфліктувати, лихословити та пліткувати.

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Не варто носити речі чорного кольору, бо привабите труднощі в життя.

Не рекомендується вирушати в далекі поїздки.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде град, то зима прийде рано.

Якщо побачите зозулю, то червень буде теплим.

Якщо почуєте грозу, то осінь буде холодною..

Якщо на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають

Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Його щорічно відзначають 21 травня. Це свято встановили у 2002 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Головна мета – підкреслити важливість культурного розмаїття та сприяти поширенню позитивної думки й поваги до культурних меншин у кожній країні світу.

Зазначимо, раніше наша редакція розповідала про інші міжнародні свята травня 2025 року.