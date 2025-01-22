22 січня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна розповідати комусь про свої сни

22 січня віряни вшановують пам'ять святого Тимофія. Він був улюбленим учнем апостола Павла.

У цей день наші предки займалися домашнім господарством. Про заборони та прикмети 22 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Святого Іоанна Богослова міста Харкова.

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День пам'яті святого апостола Тимофія

Він народився у Малій Азії. Одного дня апостол Павло навернув Тимофія, його маму та ще кількох жителів до християнства. З того моменту святий став поширювати віру серед народу. Тимофій був улюбленим учнем Павла, бо постійно демонстрував свою відданість та любов до Ісуса Христа. Через деякий час апостол висвятив святого в єпископа Ефеської церкви, якою той керував протягом 15 років. Якось в Ефесі язичники влаштовували свято на честь ідолів, що дуже не подобалося Тимофію. Чоловік прагнув переконати цих людей повірити в Бога, але ті його навіть не слухали. Язичники кинулися на Тимофія та побили камінням. Святий загинув мученицькою смертю, а його мощі були перенесені до Константинополя.

Що не можна робити

Не можна обговорювати людей та ображатися.

Не слід розповідати комусь про свої сни, бо привабите невдачі.

Не рекомендується займатися прибиранням.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде сніг, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі сонячно, то весна прийде рано.

Якщо на вулиці панує заметіль, то холодна погода збережеться протягом тижня.

Якщо надворі мороз, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають

День Соборності України. Його щорічно відзначають 22 січня. Цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в єдину соборну державу. Це свято встановлено Указом Президента України "Про День Соборності України" у 1999 році.