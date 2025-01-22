В этот день наши предки занимались домашним хозяйством. О запретах и приметах 22 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Храм Святого Иоанна Богослова города Харькова.

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День памяти святого апостола Тимофея

Он родился в Малой Азии. Однажды апостол Павел обратил Тимофея, его маму и еще нескольких жителей в христианство. С того момента святой стал распространять веру среди народа. Тимофей был любимым учеником Павла, потому что постоянно демонстрировал свою преданность и любовь к Иисусу Христу. Через некоторое время апостол рукоположил святого в епископа Эфесской церкви, которой тот руководил в течение 15 лет. Как-то в Эфесе язычники устраивали праздник в честь идолов, что очень не нравилось Тимофею. Мужчина стремился убедить этих людей поверить в Бога, но те его даже не слушали. Язычники бросились на Тимофея и избили камнями. Святой погиб мученической смертью, а его мощи были перенесены в Константинополь.

Что нельзя делать

Нельзя обсуждать людей и обижаться.

Не следует рассказывать кому-то о своих снах, потому что привлечете неудачи.

Не рекомендуется заниматься уборкой.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Народные приметы народные приметы

Если сегодня выпадет снег, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице солнечно, то весна придет рано.

Если на улице царит метель, то холодная погода сохранится в течение недели.

Если на улице мороз, то ожидайте потепления.

Что еще отмечают

День Соборности Украины. Его ежегодно отмечают 22 января. Эту дату выбрали неслучайно. Дело в том, что 22 января 1919 года Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика объединились в единое соборное государство. Этот праздник установлен Указом Президента Украины "О Дне Соборности Украины" в 1999 году.