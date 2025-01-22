У цей день наші предки займалися домашнім господарством. Про заборони та прикмети 22 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Святого Іоанна Богослова міста Харкова.
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День пам'яті святого апостола Тимофія
Він народився у Малій Азії. Одного дня апостол Павло навернув Тимофія, його маму та ще кількох жителів до християнства. З того моменту святий став поширювати віру серед народу. Тимофій був улюбленим учнем Павла, бо постійно демонстрував свою відданість та любов до Ісуса Христа. Через деякий час апостол висвятив святого в єпископа Ефеської церкви, якою той керував протягом 15 років. Якось в Ефесі язичники влаштовували свято на честь ідолів, що дуже не подобалося Тимофію. Чоловік прагнув переконати цих людей повірити в Бога, але ті його навіть не слухали. Язичники кинулися на Тимофія та побили камінням. Святий загинув мученицькою смертю, а його мощі були перенесені до Константинополя.
Що не можна робити
- Не можна обговорювати людей та ображатися.
- Не слід розповідати комусь про свої сни, бо привабите невдачі.
- Не рекомендується займатися прибиранням.
- Не варто лихословити та конфліктувати.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні випаде сніг, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо надворі сонячно, то весна прийде рано.
- Якщо на вулиці панує заметіль, то холодна погода збережеться протягом тижня.
- Якщо надворі мороз, то очікуйте потепління.
Що ще відзначають
День Соборності України. Його щорічно відзначають 22 січня. Цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в єдину соборну державу. Це свято встановлено Указом Президента України "Про День Соборності України" у 1999 році.