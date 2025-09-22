22 вересня віряни вшановують пам'ять священномученика Фоки. Він мав дар зцілення, тому допомагав християнам своєю молитвою.

У цей день наші предки збирали горобину та робили з неї обереги, які ставили в будинках. Про заборони та інші свята 22 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025

День пам'яті священномученика Фоки

Він народився у місті Синопі та жив наприкінці І – на початку ІІ століття. Ще в ранньому віці Фока став Божим обранцем, адже мав змогу лікувати людей та виганяти з них бісів за допомогою молитви. Згодом святий став єпископом Синопським та почав навертати язичників до християнства. Однак Фока жив за часів правління римських імператорів, які переслідував вірян та змушували їх поклонятися ідолам. Так, правитель Африкан наказав схопити єпископа та сказав йому принести жертву язичницьким богам. Втім, Фока відмовився це робити, за що зазнав страшних мук. Святий мужньо витримав усі страждання та не зрікся Господа. Через деякий час Фока відійшов у вічність, а його мощі поховали за усіма християнськими традиціями. Відомо, що після смерті святого навколо його труни відбувалися різні дива.

Що не можна робити?

Не слід конфліктувати та лихословити.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не варто ловити рибу та їсти її, бо тоді привабите труднощі в життя.

Не рекомендується лінуватися.

Що ще відзначають?