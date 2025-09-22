У цей день наші предки збирали горобину та робили з неї обереги, які ставили в будинках. Про заборони та інші свята 22 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті священномученика Фоки
Він народився у місті Синопі та жив наприкінці І – на початку ІІ століття. Ще в ранньому віці Фока став Божим обранцем, адже мав змогу лікувати людей та виганяти з них бісів за допомогою молитви. Згодом святий став єпископом Синопським та почав навертати язичників до християнства. Однак Фока жив за часів правління римських імператорів, які переслідував вірян та змушували їх поклонятися ідолам. Так, правитель Африкан наказав схопити єпископа та сказав йому принести жертву язичницьким богам. Втім, Фока відмовився це робити, за що зазнав страшних мук. Святий мужньо витримав усі страждання та не зрікся Господа. Через деякий час Фока відійшов у вічність, а його мощі поховали за усіма християнськими традиціями. Відомо, що після смерті святого навколо його труни відбувалися різні дива.
Що не можна робити?
- Не слід конфліктувати та лихословити.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не варто ловити рибу та їсти її, бо тоді привабите труднощі в життя.
- Не рекомендується лінуватися.
Що ще відзначають?
- 22 вересня в Україні відзначають День осіннього рівнодення. Це астрономічне явище, під час якого Сонце переходить з Північної півкулі в Південну. У зв'язку з цим, тривалість дня та ночі 22 вересня буде однаковою, приблизно по 12 годин. За київським часом осіннє рівнодення настане о 21:19.
- Крім цього, 22 вересня стартує Рош га-Шана для євреїв. Це єврейський Новий Рік, який має глибокий духовний зміст, адже відкриває період Днів Трепету або Днів Страху, які завершуються Йом Кіпуром – Днем Спокути. Святкування традиційно триватиме три дні й завершиться 24 вересня.