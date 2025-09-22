В этот день наши предки собирали рябину и делали из нее обереги, которые ставили в домах. О запретах и других праздниках 22 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Не пропустите Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2025 года
День памяти священномученика Фоки
Он родился в городе Синопе и жил в конце I – начале II века. Еще в раннем возрасте Фока стал Божьим избранником, ведь имел возможность лечить людей и изгонять из них бесов с помощью молитвы. Впоследствии святой стал епископом Синопским и начал обращать язычников в христианство. Однако Фока жил во времена правления римских императоров, которые преследовали верующих и заставляли их поклоняться идолам. Так, правитель Африкан приказал схватить епископа и сказал ему принести жертву языческим богам. Впрочем, Фока отказался это делать, за что подвергся страшным мучениям. Святой мужественно выдержал все страдания и не отрекся от Господа. Через некоторое время Фока отошел в вечность, а его мощи похоронили по всем христианским традициям. Известно, что после смерти святого вокруг его гроба происходили различные чудеса.
Что нельзя делать?
- Не следует конфликтовать и сквернословить.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не стоит ловить рыбу и есть ее, потому что тогда привлечете трудности в жизнь.
- Не рекомендуется лениться.
Что еще отмечают?
- 22 сентября в Украине отмечают День осеннего равноденствия. Это астрономическое явление, во время которого Солнце переходит из Северного полушария в Южное. В связи с этим, продолжительность дня и ночи 22 сентября будет одинаковой, примерно по 12 часов. По киевскому времени осеннее равноденствие наступит в 21:19.
- Кроме этого, 22 сентября стартует Рош ха-Шана для евреев. Это еврейский Новый Год, который имеет глубокий духовный смысл, ведь открывает период Дней Трепета или Дней Страха, которые завершаются Йом Кипуром – Днем Искупления. Празднование традиционно продлится три дня и завершится 24 сентября.