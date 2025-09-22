В этот день наши предки собирали рябину и делали из нее обереги, которые ставили в домах. О запретах и других праздниках 22 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти священномученика Фоки

Он родился в городе Синопе и жил в конце I – начале II века. Еще в раннем возрасте Фока стал Божьим избранником, ведь имел возможность лечить людей и изгонять из них бесов с помощью молитвы. Впоследствии святой стал епископом Синопским и начал обращать язычников в христианство. Однако Фока жил во времена правления римских императоров, которые преследовали верующих и заставляли их поклоняться идолам. Так, правитель Африкан приказал схватить епископа и сказал ему принести жертву языческим богам. Впрочем, Фока отказался это делать, за что подвергся страшным мучениям. Святой мужественно выдержал все страдания и не отрекся от Господа. Через некоторое время Фока отошел в вечность, а его мощи похоронили по всем христианским традициям. Известно, что после смерти святого вокруг его гроба происходили различные чудеса.

Что нельзя делать?

Не следует конфликтовать и сквернословить.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит ловить рыбу и есть ее, потому что тогда привлечете трудности в жизнь.

Не рекомендуется лениться.

Что еще отмечают?